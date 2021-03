Sondaggi, crollo di Italia Viva: sprofonda al 2%

Arrivano brutte notizie per il partito di Matteo Renzi, che continua a essere penalizzato dai sondaggi e a trovare una dose di fiducia degli elettori davvero ai minimi termini. Nonostante si sia resa protagonista di un'operazione che ha portato Mario Draghi a palazzo Chigi al posto di Giuseppe Conte, Italia Viva perde addirittura terreno e non riesce a superare la soglia del 3%. Infatti, stando alle ultime rilevazioni effettuate da Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana, la creatura politica dell'ex sindaco di Firenze è sprofondata al 2,2%. Un risultato pessimo, che di fatto non consentirebbe a Iv di superare l'eventuale soglia di sbarramento.

#tgla7 Ultimi sondaggi: in calo Lega e PD, cresce Fratelli d'Italia https://t.co/ZaGOKn8zZt — La7 (@La7tv) March 29, 2021

Comunque non si registrano clamorose novità: il quadro politico resta piuttosto invariato. Al primo posto si conferma saldamente la Lega, che però perde lo 0,7 e va al 22,6%. Altra battuta d'arresto per il Partito democratico, che butta via 0,2 e scende al 18,8%. Prosegue il boom di Fratelli d'Italia, che con un buon +0,6 va al terzo posto (17,7%) superando il Movimento 5 Stelle e portandosi a -1,1% dal Pd. Per i grillini arrivano di nuovo brutte notizie: rispetto al 22 marzo hanno accumulato un calo dello 0,1 che li porta al 17,4%. Forza Italia perde lo 0,2 e va al 6,5%. Concludono la graduatoria Azione di Carlo Calenda (3,2%, -0,2), Sinistra italiana (2,5%, +0,1), Verdi (2,3%, +0,3), Italia Viva (2,2%, -0,1), Mdp Articolo 1 (2%, -0,1), +Europa (1,7%, +0,5) e Cambiamo! di Giovanni Toti (1,3%, +0,4). Il 38% preferisce non esprimersi. In questo quadro il centrodestra si conferma prima coalizione del Paese con il 48,1%; la formazione giallorossa si ferma al 38,2%.

