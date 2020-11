Sondaggi, Lega, Pd e M5S in calo, sale ancora Fratelli D'Italia

Intenzioni di voto degli italiani, l'aggiornamento dei dati effettuato sulla base dei sondaggi condotti ed elaborati da YouTrend per l'agenzia di stampa Agi (la Supermedia settimanale), rivela un ulteriore lieve calo della Lega, del Partito democratico e del Movimento CinqueStelle.

Il Carroccio, in particolar modo, ritorna ai livelli percentuali che erano stati rilevati alla vigilia della formazione della maggioranza gialloverde e quindi del primo governo presieduto da Giuseppe Conte. Un salto indietro nel tempo, pertanto, fino al maggio del 2018. Il partito guidato da Matteo Salvini scende fino al 23,7%, con un calo dello 0,3% rispetto alle valutazioni della Supermedia effettuate due settimane fa (5 di novembre).

Continua anche la discesa del Partito democratico nei sondaggi YouTrend, con un – 0,3%, dato che la compagine di Nicola Zingaretti si assesta al 20,4%, contro il 20,7% di soli 14 giorni fa. Gli Stati generali dei grillini non hanno portato alcun beneficio al partito di maggioranza del governo giallorosso, che continua a registrare un'evidente emorragia di consensi: nei risultati della Supermedia settimanale i pentastellati si attestano al 15% con un lieve calo rispetto al 15,2% registrato il 5 novembre.

L'unica inversione di tendenza nei partiti di vertice, quantomeno per quanto riguarda i sondaggi, si può rilevare per Fratelli d'Italia. La costante crescita del partito guidato da Giorgia Meloni è confermata da un'ulteriore balzo in avanti dello 0,1% rispetto ai dati più recenti: FdI tocca quindi la ragguardevole percentuale del 16,2%. Resta invariato, almeno nei numeri, il consenso nei confronti di Forza Italia, che si assesta ancora una volta al 6,8%.

Il partito guidato da Matteo Renzi (ex Dem), invece, compie un altro passo indietro, se pur di lieve entità: perdendo lo 0,1%, Italia Viva fa registrare un 3,3%. Azione di Carlo Calenda si avvicina ancora ad IV, incrementando i consensi dello 0,1%: per la compagine dell'altro celebre fuoriuscito dal Partito democratico arriva un incoraggiante 3,2%.

La Sinistra, + Europa ed i Verdi beneficiano dell'emorragia di consensi del primo partito del Centrosinistra: + 0,2% per la prima compagine, che raggiungerebbe ad oggi secondo i sondaggi il 3,4%. Gli ultimi due partiti fanno segnare ciascuno un + 0,1%, attestandosi rispettivamente al 2,1% ed all'1,7%.

Complessivamente la somma delle percentuali registrate dalle compagini che sostengono il secondo governo Giuseppi raggiunge il 42,2%, con un meno 0,3% rispetto alle precedenti rilevazioni. Le opposizioni, con un calo solo lievemente più moderato (-0,2%) si fermano al 47,8%.