Sondaggio, centrodestra al 48,6% e Pd al 20. Italia Viva cala ancora

L’ormai tradizionale sondaggio del lunedì sera, mandato in onda durante il telegiornale di La7 di Enrico Mentana, porta con sé più di un’insidia per la maggioranza giallorossa di Giuseppe Conte. Swg, l’istituto demoscopico che cura le analisi, ha interrogato un campione rappresentativo della popolazione italiana sulla tanta agognata fase della "post-emergenza", chiedendogli se per gestire la ripresa economica alla fine della crisi sanitaria preferisse continuare con l’attuale esecutivo, formarne uno di unità nazionale, oppure andare a elezioni.

Ecco, il 40% degli intervistati risponde dando fiducia al Conte-bis, mentre il 25% vorrebbe tornare al voto così da dare vita un nuovo governo, mentre il 17% preferirebbe un esecutivo di unità nazionale (mentre un 18% non si esprime). Insomma, il 42% sarebbe intenzionato a lasciarsi alle spalle l’esperienza giallorossa.

Ciò detto, veniamo alle intenzioni di voto ai partiti. E anche su questo versante suona un campanello d’allarme per tutte le forze della maggioranza.

La prima formazione politica si conferma essere la Lega di Matteo Salvini, che pur calando dello 0,2% rispetto al precedente sondaggio, con il 29,5% delle indicazioni di voto si mantiene saldamente in testa, mantenendo peraltro a quasi dieci punti di distanza il Partito Democratico. Già, perché i dem de segretario Nicola Zingaretti, pur calendo dello 0,1% sulla precedente rilevazione, non vanno oltre il 20% tondo-tondo delle preferenze.

Al 14,4% ecco che troviamo il Movimento 5 Stelle, attualmente guidato dal reggente Vito Crimi, dopo il passo indietro, o meglio di lato di Luigi di Maio: i grillini prendono lo 0,2%, ma non per questo riescono a scrollarsi di dosso Fratelli d’Italia, che continua a tallonare i pentastellati. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, sale ancora (+0,5%) e ora FdI pesa per il 13,3%.

Va su di mezzo punto anche Forza Italia di Silvio Berlusconi: gli azzurri vengono registrati al 5,8%, che sommato ai volumi di Carroccio di meloniani porterebbe un’eventuale coalizione del centrodestra unito al 48,3% dei consensi.

Cede lo 0,3% anche Sinistra Italiana-Articolo Uno, visto che il sondaggio la rileva al 3,5% rispetto al 3,8% della scorsa settimana. Ancora peggio fa Italia Viva di Matteo Renzi che crolla ulteriormente dello 0,5% e affonda al 3,1% delle intenzioni di voto.

Tra i partiti minori l’unico a crescere – dello 0,2% - è Azione di Carlo Calenda, ma la realtà dell’ex titolare del Mise non va comunque oltre il 2,6%.

Al 2% Più Europa di Emma Bonino (trend negativo dello 0,4%), mentre all’1,9% (-0,2%) ci sono i Verdi. Stabile all’1,3% Cambiamo di Giovanni Toti.

In ultima battuta, tutte le altre liste messe assieme pesano per il 2,6%, mentre chi non si esprime vale addirittura il 40%.