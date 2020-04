Sondaggio, centrodestra al 48,9% e Pd ancora in perdita

Ci sono alcune novità – e anche di quelle belle grosse – nell'ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per l'agenzia stampa Agi. Si tratta della consueta Supermedia, che di fatto va a mettere assieme i dati raccolti sui partiti dai principali istituti demoscopici italiani, che negli ultimi giorni hanno testato gli orientamenti della popolazione elettorale.

E i numeri raccontano che non è scalfito il primato della Lega di Matteo Salvini, anzi: il Carroccio, infatti, guadagna lo 0,3% e si porta così al 29,4% dei consensi, ormai a un soffio dalla soglia del 30%.

Alle spalle della compagine leghista ecco il Partito Democratico, che però viene registrato in perdita di tre decimi di punto: i dem guidati dal segretario Nicola Zingaretti si fermano al 21,1% delle preferenze. Si tratta di un dato che va di fatto a confermare lo stallo, o meglio, la leggera discesa del Piddì in questo momento.

Quindi ecco il Movimento 5 Stelle, che viene premiato dai risultati raccolti dal sondaggio: i grillini riescono a salire di oltre mezzo punto percentuale (+0,6% per l'esattezza) e raggiungono il 14,8% delle indicazioni. Beppe Grillo, Luigi Di Maio e l'attuale reggente pentastellato Vito Crimi, però, non hanno troppo da esultare, visto che sono lontani, per non dire lontanissimi, i fasti del 2018, quando il M5s prese oltre il 33% dei voti. E il 14,8% è anche al di sotto del rovinoso risultato dei five stars alle Europee del maggio 2019, quando crollarono al 17%

Dunque Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni prosegue nella sua crescita e viene rilevato ora al 13,1%, +0,2% rispetto alla scorsa rilevazione. I meloniani tallonano ormai da vicinissimo i 5 stelle.

Rimanendo nell'area di centrodestra, sale dello 0,4% Forza Italia. Ecco, mettendo assieme il volume elettorale degli azzurri di Silvio Berlusconi con quelli di FdI e Lega, un'eventuale coalizione di centrodestra unita alle Politiche prenderebbe il 48,9% nelle urne.

Molto più in basso l'attuale maggioranza di governo: i giallorossi (Pd, M5s, Italia Viva e Leu) si fermerebbero al 41,9%.

Ecco, abbiamo citato Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi prosegue nella sua crisi nera e anche questo sondaggio lo fotografa in totale difficoltà al 3,3% dei consensi (ma in crescita dello 0,1%). Poi, dietro a Iv c'è La Sinistra, al 2,7% (-0,6%).

Sotto al 2%, Europa Verde ed Azione di Carlo Calenda all'1,8% e Più Europa di Emma Bonino, all'1,7%.