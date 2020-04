Sondaggio, la fiducia nei politici: Conte primo, sale Salvini. Ultimo Crimi

È sempre tempo di sondaggi. In queste settimane difficili, strane e diverse causa pandmemia di coronavirus, gli istituto demoscopici continuano a sondare gli orientamenti della popolazione italiana, interrogandola su come, in sua opinione, la politica – le istituzioni centrali e regionali – stanno affrontando l'emergenza sanitaria ed economica nazionale provocata dal Covid-19. Bene, l'ultimo sondaggio realizzato a tal proposito da Emg Acqua di Fabrizio Masia per Agorà – la trasmissione condotta nella mattinata di Rai Tre da Serena Bortona – racconta che il 61% del campione intervistato promuove l'operato dell'esecutivo, mentre il 33% lo giudice negativo, per quanto concerne il lato sanitario. Sul versante economico, invece, il 50% degli italiani inchioda i giallorossi e il Conte-bis, difeso invece dal 35%.

Ma vieniamo a quello che è forse il dato pià interessate del sondaggio, ovvero l'indice di gradimento o meglio di fiducia nei confronti dei principali leader del panorama politico nostrano.

Ecco, secondo l'analisi condotta dagli esperti sondaggisti, la figura più amata e che ispira più fiducia, sarebbe ancora quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si mantiene stabile al 45% delle indicazioni.

Al secondo posto, appaiati e a braccetto, ecco il duo composto da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini: i capi partito rispettivamente di Fratelli d'Italia e della Lega ottengono il 36% dei consensi in questa speciale classifica.

Medaglia di legno per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che si deve accontentare del 24% dei favori. Alle sue spalle, a poca distanza, il ministro degli Esteri del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: 22%.

Sotto al 20%, al 18% ecco il leader e portavoce del movimento di protesta delle Sardine Mattia Santori. Sempre al 18% troviamo anche il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Dietro al Cavaliere c'è invece il fondatore e leader di Azione Carlo Calenda (17%).

Dunque, al 16% troviamo Giovanni Toti di Cambiamo! e al 14% l'ex rottamatore Matteo Renzi. Fanalino di coda l'attuale reggente dei pentastellati Vito Crimi, appena all'11% dell'indice di fiducia registrato dal sondaggio.

Come sta affrontando il Governo l'emergenza sanitaria?

Le risposte divise per elettorato, i #sondaggi a cura di @FabrizioMasia1 per #agorarai pic.twitter.com/B69HlZuqxd — Agorà (@agorarai) April 16, 2020