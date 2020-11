Ecco l'ultimo sondaggio che "condanna" Conte Cosa c'è dietro il crollo

Alessandra Ghisleri definisce il nuovo potenziale scenario politico sulla base di un sondaggio mostrato a "Porta a Porta" e basato sui dati raccolti da Euromedia Research. L'intenzione di voto degli italiani, stando a quanto rilevato dall'istituto operante nelle ricerche di mercato con sede a Milano, premierebbe la coalizione di centrodestra, in crescita dello 0,8% rispetto ai dati raccolti nelle precedenti proiezioni, come riporta AdnKronos.

Il 47,1% dei consensi degli italiani, quindi, sarebbe raccolto da Lega, Fratelli D'Italia, Forza Italia e Cambiamo, mentre i partiti che supportano il secondo governo presieduto da Giuseppe Conte avrebbero registrato complessivamente un calo dello 0,4%, e si assesterebbero pertanto al 40,9%. Nell'area di governo proseguirebbe l'emorragia di consensi sia per quanto riguarda il Partito democratico, con un balzo all'indietro dello 0,4% che lo porta al 19,1%, che Italia Viva. Più pesante il crollo del partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che perde lo 0,6%. Nella maggioranza giallorossa, sempre stando a quanto proposto da Euromedia Research, l'unico elemento in grado di crescere sarebbe il Movimento CinqueStelle, che raggiungerebbe il 15,5% dei consensi grazie ad una crescita dello 0,4%.

Tornando alle opposizioni, invece, la Lega di Matteo Salvini, che resta il primo partito in Italia, mostra una lieve flessione rispetto alle precedenti proiezioni (- 0,2%), così come Fratelli D'Italia. Per la compagine di Giorgia Meloni una perdita relativamente poco consistente (- 0,1%): FdI rimarrebbe così sulla stessa linea del Movimento CinqueStelle, al 15,5% dei consensi. Significativo passo in avanti di Forza Italia, che Alessandra Ghisleri colloca ad un + 1,1% rispetto ai dati raccolti in precedenza.