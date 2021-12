Draghi: "Avanti indipendentemente da chi ci sarà. Io nonno al servizio della Repubblica"

Articolo in aggiornamento

Come di consueto, il presidente del Consiglio oggi si è presentato alla stampa per i consueti auguri di Natale. L'anno scorso c'era Giuseppe Conte, questa è la prima volta di Mario Draghi. La conferenza stampa è stata organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed è stata l'occasione per anticipare i temi e le misure che domani verranno discusse nella cabina di regia per contrastare la nuova ondata di Covid nel Paese, ma anche per affrontare la manovra economica e la riforma delle pensioni.

Crisi pandemica

Il presidente del Consiglio ha esordito con un ringraziamento ai giornalisti per il loro lavoro, particolarmente importante soprattutto nel corso di questa pandemia. Inevitabile, poi, l'immediato passaggio proprio sulla nuova fase epidemica: " L'arrivo della variante Omicron, molto più contagiosa delle precedenti ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani faremo una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base dei dati epidemiologici ". Ovviamente, Mario Draghi ci ha tenuto a ribadire che " i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus ", a prescindere dalle prossime decisioni del governo.

Durante la cabina di regia di domani verrà discussa anche la durata del Green pass, per il quale il premier rivendica tutto quanto fatto: " La comunicazione sul green pass e sul super green pass ha fatto stato di quelle che erano le conoscenze a quel momento, non si è mai voluto dire che garantiva l'immunità dopo la sua scadenza o la scadenza della seconda dose ". Per questa ragione, domani, verranno prese decisioni in tal senso, perché " si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all'inizio, questo porterà domani a discutere se ridurre la durata del green pass. È diventato un pò enfaticamente uno strumento di libertà ".

Corsa al vaccino

Per questo motivo il premier ha mosso l'ennesimo invito alla vaccinazione: " Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. Questa è la priorità. Il vaccino funziona molto bene anche contro le varianti ". Tuttavia, nel caso si rendano necessarie nuove misure per rallentare la diffusione, Mario Draghi ha rassicurato: " Il governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento. La sfida è far aumentare il tasso di crescita e risolvere le debolezze della nostra economia ".

Proprio a livello economico, Mario Draghi ha sottolineato l'importanza della vaccinazione: " L'evidenza scientifica dei vaccini ha funzionato molto bene anche con le nuove varianti. E la campagna vaccinale è stata essenziale per l'economia che quest'anno crescerà oltre del 6% dopo un calo di quasi il 9% dello scorso anno. È ripartita l'occupazione (500 mila posti) anche se è vero che molta occupazione è a tempo determinato. Ma l'aumento c'è stato. Benefici anche sui conti pubblici e il rapporto debito/pil inizierà a scendere già da quest'anno ".

Successione al Quirinale

Inevitabile la curiosità dei giornalisti sul futuro di Mario Draghi, spinto da varie forze politiche verso il Quirinale. " Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni. Questo governo è nato 'chiamato' dal presidente della Repubblica, ha fatto molto di quello che è stato chiamato per fare. Tutti noi abbiamo speso tutti noi stessi ", ha detto Mario Draghi. Il premier ha poi aggiunto: " Fondamentale per l'azione di governo è stato il sostegno delle forze politiche, ed è quello il punto fondamentale. Ma la responsabilità quotidiana, nell'azione di Governo, sta nel parlamento. La sua prosecuzione sta nel parlamento ".

Pnrr

La presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi è coincisa con numerosi riconoscimenti internazionali arrivati per l'Italia, per i quali però il pemier sottolinea che " è merito degli italiani ". Quindi, il presidente del Consiglio ha aggiunto: " L'aumento di credibilità del Paese può essere un moltiplicatore psicologico dell'azione di governo e del Pnrr. Porta una grande responsabilità. Occorre dimostrare che la fiducia data dall'Europa all'Italia è stata ben riposta ".