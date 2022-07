Santoro torna alla carica: "Voglio rifondare la sinistra"

Tra i “compagni” pacifisti in prima linea sulla guerra in Ucraina, Michele Santoro non esclude un ritorno in politica. Già europarlamentare con la lista di Uniti nell’Ulivo, il giornalista è pronto a fornire il suo contributo per la rifondazione della sinistra italiana. E il suo messaggio è destinato a un leader in particolare: Giuseppe Conte.

“Non ho intenzione di sfruttare la mia popolarità per un blitz elettorale che non va da nessuna parte, ho una storia” , ha premesso Santoro ai microfoni de Il Foglio. Ma qualcosa potrebbe spingerlo al “grande” rientro: “Se Giuseppe Conte decidesse di fare politica, e non tattica, se lasciasse il governo di Mario Draghi per mettersi in gioco a sinistra e rischiare… allora sarei anche disposto a dare una mano” .

Soffermandosi su Giuseppi, Santoro ha spiegato che il leader grillino dovrebbe abbandonare Beppe Grillo e la politica “paternalistica” , per passare a una forma di politica “democratica” . Ma l’ex volto di “Annozero” ha anche rimproverato all’ex premier il mancato posizionamento sulla crisi in Ucraina: “Finora sulla guerra lui, come altri, si è dedicato a una serie di ragionamenti dimezzati. Dice una cosa, però poi vota la risoluzione del governo sull’invio delle armi” . Insomma, come se non avesse un avesse un vero pensiero.

Tornando sul rapporto tra l’autoproclamato avvocato del popolo e Grillo, Santoro è categorico: “Chiudere con il grande comico inafferrabile, che a volte emerge dall’ombra per poi reimmergersi a seconda dei suoi sbalzi umorali. Questo periodo va chiuso” . Con l’addio al governo Draghi, ha rimarcato il giornalista, è possibile ricostruire un’offerta politica a sinistra: “Ma Conte deve dimostrare che ci crede veramente. Non come ha fatto con la risoluzione sull’invio delle armi”.