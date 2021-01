Spaccatura nel Movimento 5 Stelle: ecco chi sono i senatori anti-Renzi

L'obiettivo di Roberto Fico ora è salvare capra e cavoli, ossia il Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. L'unico modo per farlo è riaprire a Italia viva ma questo potrebbe causare delle spaccature interne al Movimento e il risultato potrebbe essere peggiore rispetto a quello di partenza. Ci sono già sette senatori (più altri sette) che si stanno opponendo al ritorno di Matteo Renzi nella maggioranza. Il Corriere della sera ha rivelato che esiste una chat in cui i senatori grillini contrari a questa apertura dialogano tra loro per decidere il da farsi per il futuro.

La compagine è formata da senatori che sono nettamente contrari al dialogo tra Movimento 5 Stelle e Italia viva. Loro sembrano irremovibili nella loro ferma opposizione a questa manovra disperata per salvare la maggioranza. A questo fronte, già piuttosto numeroso, potrebbero aggiungersi altrettanti senatori, la cui posizione appare più morbida ma ugualmente avversa a Matteo Renzi. Per il secondo gruppo l'unica condizione valida per riammettere Italia viva nella maggioranza è " stanare Renzi sui nostri temi ". Del gruppo più intrasigente fanno parte: Mattia Crucioli, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani, Orietta Vanin, Nicola Morra, Barbara Lezzi e Rosa Silvana Abate.

Nel secondo gruppo di senatori dei 5 Stelle, invece, tra gli altri si annoverano Barbara Guidolin, Alberto Airola e Fabrizio Trentacoste. Secondo il Corsera, ora i due gruppi starebbero cercando di trovare una linea comune di attacco, che potrebbe basarsi sui temi portanti del pensiero grillino, che non possono essere contestati né dai vertici e nemmeno dalla base. Nicola Morra sembra essere uno dei più determinati in tal senso, come ha scritto in un post su Facebook, dove insiste sulle concessioni autostradali, uno dei cavalli di battaglia dei 5 Stelle fin dalla loro costituzione. E non è un caso che proprio Morra sia uno di quelli che ha già annunciato le dimissioni in caso di una nuova alleanza con Matteo Renzi.

Spicca anche il nome di Barbara Lezzi, una delle pasionarie di lungo corso del Movimento 5 Stelle, che in occasioni anche di recente ha ribadito il suo no a Matteo Renzi. Per altro, la senatrice Lezzi è molto vicina alla fronda di Alessandro Di Battista, che è stato categorico nella sua presa di posizione avversa alla direzione presa dal Movimento 5 Stelle subito dopo aver intuito l'intenzione di ricreare la maggioranza con il Italia viva,