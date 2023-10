Spagna pazza per Eleonora: giura la principessa "normale"

Ha lo sguardo pulito di chi ha il coraggio di guardare lontano. E la freschezza senza malizia di chi compie 18 anni senza volerne dimostrare di più.

Ma la giornata di oggi per Eleonora di Spagna non sarà quella di una 18enne qualunque. O meglio, ci saranno la festa, la torta con gli amici, la musica. Prima però ci sarà la cerimonia ufficiale, evento chiave per tutto il Paese, in cui giurerà fedeltà alla Costituzione. Le tocca un ruolo importante: «svecchiare» la monarchia spagnola e soprattutto allontanare il ricordo della fine movimentata del regno di suo nonno Juan Carlos. «Sono consapevole di quale sia il mio dovere e di ciò che comportano le mie responsabilità» spiega la principessa delle Asturie (questo il suo titolo ufficiale). Non appena verrà prestato il giuramento, l'erede della Corona spagnola potrà succedere costituzionalmente a suo padre, il re Felipe VI, alla guida dello Stato e delle forze armate. La cerimonia si terrà davanti alle due camere del Parlamento riunite in sessione straordinaria, alla presenza dei principali rappresentanti dello Stato.

È un rito di passaggio preparato da tempo e compiuto anche suo nonno Juan Carlos I nel 1969 - designato suo successore dal dittatore Francisco Franco, morto sei anni dopo - e poi nel 1986 da suo padre Felipe VI. Ma stavolta i riti da libri di storia verranno rinfrescati dai social: per presentare alla Spagna la futura regina, la famiglia reale ha deciso di pubblicare un album delle foto di Eleonora, da quando era bambina fino alla sua adolescenza. Momenti ufficiali e normali, foto in jeans, con la famiglia, con il trolley, pronta a partire. Scatti mai mostrati finora, con la chiara intenzione di tutelare l'immagine della principessa, ma diffusi alla vigilia del debutto pubblico.

Eleonora di Borbone ha sulle spalle le aspettative della famiglia e degli spagnoli. Apre una nuova fase dopo che nonno Juan Carlos, molto apprezzato in Spagna per aver consentito la transizione democratica a partire dal 1975, ha visto la sua popolarità crollare dopo imbarazzanti rivelazioni sulla dubbia origine della sua fortuna, sulle sue relazioni extraconiugali e sul suo stile di vita sontuoso. Gli scandali lo costrinsero ad abdicare nel 2014 e ad andare in esilio negli Emirati Arabi Uniti nel 2020. Le indagini giudiziarie contro di lui da allora si sono chiuse, non perchè sia stata accertata la sua innocenza, ma perchè prescritti o coperti dall'immunità di cui ha goduto fino al 2014 come capo di stato.

La speranza dei monarchici è che Felipe VI abbia ripristinato la reputazione della corona e che Eleonora contribuirà a rafforzarla. A differenza del nonno, Eleonora gode di un'ottima immagine in un Paese dove il dibattito sulla monarchia è permanente. La principessa parla anche francese, inglese e catalano e sta imparando il basco e il galiziano, ha frequentato una scuola privata a Madrid, il «Colegio Santa Maria de los Rosales», e l'Uwc Atlantic College, in Galles. Ad agosto ha iniziato l'addestramento militare di un anno all'Accademia dell'Esercito, che proseguirà con un anno di addestramento nell'Aeronautica Militare e un altro in Marina. Se seguirà le orme del padre, studierà in un'università pubblica in Spagna, prima di iscriversi a una prestigiosa università straniera per conseguire un master in relazioni internazionali.