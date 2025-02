Spagna, Rubiales se la cava con poco: il bacio rubato gli costa solo 10.800 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Diecimila e ottocento euro per un bacio. «Prezzo carissimo» e vergogna completa per l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Così ha sentenziato il Tribunale penale, il reato è di violenza sessuale ma Rubiales è stato assolto dall'accusa di coercizione che secondo Jennifer Hermoso, la calciatrice che ha portato alla denuncia, era da considerare il tentativo del dirigente di costringerla a giustificare in pubblico quell'atto plateale. La procura aveva chiesto due anni e mezzo di reclusione, il verdetto - contro cui Rubiales farà ricorso - fa divieto assoluto di avvicinarsi alla Hermoso in un raggio di 200 metri e/o di comunicare con la stessa per un anno, l'ex presidente dovrà risarcirla con 3.000 euro e pagare la metà delle spese processuali.

Il 20 di agosto del 2023, a Sydney, durante la consegna delle medaglie alle calciatrici spagnole vincitrici della coppa del mondo, Rubiales si è avvicinato alla Hermoso e, dopo averle tenuta ferma con le mani la testa, la baciò sulle labbra, come confermano numerose immagini fotografiche. Sarebbe bastato un sonoro ceffone davanti a spalti gremiti e la Hermoso sarebbe passata come prima «vittima» a reagire con vigore e dignità a un atto di violenza sguaiata, di possesso che nulla aveva e che ha a che fare con un gesto di affetto.

La multa è stata decisa perché l'entità dell'aggressione non comporta una sanzione più grave e, sempre secondo il giudice, si tratta di un atto sporadico dell'imputato e non necessita di una riabilitazione speciale del reato, ciononostante il tribunale ha considerato che l'azione di Rubiales avesse una chiara connotazione sessuale e tra l'altro non è il comportamento normale nei confronti di una persona con la quale non si ha una relazione affettiva.

La Hermoso ha sempre sostenuto, e lo ha ribadito in sede processuale, di non avere mai dato il consenso e che lo stesso Rubiales nemmeno le ha chiesto di poterla baciare, tesi della difesa del presidente secondo la quale si era trattato di un «bacetto».

Il caso è chiuso così come la carriera di Rubiales già segnata da altri incidenti di percorso ma per i suoi affari all'interno della federcalcio spagnola.

La vicenda non segna nessuna svolta nei comportamenti di alcuni uomini pubblici ma resta un episodio miserabile dinanzi al quale l'ex presidente avrebbe potuto porgere le proprie scuse per avere esagerato nell'effusione, soprattutto perché pubblica, la cosiddetta trance da euforia per la vittoria è un alibi fragile e ridicolo, il gesto è sicuramente sguaiato se non fosse poi stato seguito da un chiarimento, anche da parte della Jennifer Hermoso che ha scelto l'azione legale nei confronti di un dirigente già ai margini. Il calcio spagnolo festeggia la vittoria del Real Madrid, il bacio di Rubiales diventa la fotografia del secolo, ma non entrerà in alcun museo dell'arte.