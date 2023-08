Speranza contro i tumori. Dieci ospedali italiani tra i "Top 100" al mondo

La sanità italiana, e quella lombarda in particolare, si conferma ai primissimi posti fra le eccellenze mondiali. Sono infatti tre gli ospedali milanesi specializzati nella cura del cancro inseriti fra i primi cento nella classifica stilata dalla World's best specialized hospitals 2023, la classifica internazionale dei migliori reparti ospedalieri per specialità curata dal settimanale Newsweek. A distinguersi sono l'Istituto oncologico europeo (12esimo nella graduatoria generale), l'Istituto nazionale dei tumori (17esimo) e l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (25esimo).

Un risultato che conferma quello raggiunto lo scorso anno. Ma c'è spazio anche per altri centri di cura del nostro Paese: policlinico Gemelli di Roma (38esimo), ospedale Niguarda di Milano (41esimo), istituto Pascale di Napoli (46esimo), ospedale Molinette di Torino (60esimo), Ao Padova reparto oncologico (64esimo), ospedale San Raffaele di Milano (68esimo e new entry rispetto alla classifica 2022 dove occupava il 117esimo posto), Istituto oncologico Candiolo (93esimo).

Fra i primi cento centri oncologici del mondo ben dieci sono italiani. Anche quest'anno a vincere su tutti è stato lo Md Anderson cancer center di Houston (Stati Uniti). Seguono il Memorial sloan kettering cancer center (New York), l'Institut Gustave Roussy Villejuif (Francia), il Dana-Farber cancer institute (Boston). Al quinto posto c'è il Mayo clinic (Rochester), a seguire ci sono Samsung medical center e Asan cancer institute (Seul, Corea del Sud), Johns Hopkins hospital (Baltimora), Princess Margaret cancer (Toronto, Canada) e National cancer center hospital (Tokyo, Giappone). La classifica è stata stilata da Newsweek in collaborazione con la società di ricerca globale Statista. Nel corso del 2022 sono state esaminate le migliori strutture in dieci specialità: cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia pneumologia e pediatria.

Con un'undicesima novità: l'urologia. La graduatoria generale comprende i migliori 300 ospedali di cardiologia e oncologia, i primi 200 di pediatria, i migliori 150 di cardiochirurgia ed endocrinologia e i primi 125 ciascuno per quanto riguarda gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia. Nella classifica generale, che riguarda tutte le specialità, sono quattro gli ospedali italiani fra i migliori cento del pianeta: grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano (60esimo), ospedale San Raffaele di Milano (64esimo), policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (65esimo), Istituto clinico Humanitas di Rozzano (89esimo).

Fanno un passo indietro il policlinico universitario Gemelli di Roma e l'Ao di Padova che, nel 2022, erano arrivati rispettivamente 37esimo e 92esimo. Al primo posto assoluto c'è invece la Mayo clinic di Rochester (Usa). Newsweek ha infine stilato la classifica degli ospedali che meglio si avvalgono delle tecnologie più avanzate. Nella The world's best smart hospitals 2023, fra gli ospedali italiani il primo (33esimo) è l'Humanitas di Milano, seguito dall'Ao San Camillo Forlanini di Roma (55esimo) e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale.