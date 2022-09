"Spero arrivi al 3%". L'"endorsement" di Monti a Paragone

Mario Monti e l’endorsement che non ti aspetti. L’ex primo ministro, oggi senatore a vita, un po’ a sorpresa ha ammesso di sperare che Italexit superi il 3 per cento alle elezioni in programma tra cinque giorni. “Tutto si gioca sul 3 per cento” , l’analisi del settantanovenne ai microfoni di La7: “Il mio augurio è che Gianluigi Paragone superi il 3 per cento, anche perché in Senato la sua è una delle voci più forti, quasi sempre dissenziente dalla mia. Ma è bene che ci siano in Parlamento anche voci che sono nel Paese” .

Spesso nel mirino del leader di Italexit, Monti ha messo da parte le critiche ricevute nel corso degli anni e ha messo in risalto l’importanza dell’ingresso in Parlamento della truppa di Paragone: “Gli auguro di superare il 3 per cento e di entrare in Parlamento, ma mi auguro anche che l’Italia fra un po’ vada sotto il 3 per cento che Paragone ha tante volte criticato, sul rapporto deficit/Pil” .

Ma Paragone è stato citato anche in un altro passaggio, questa volta per lanciare una frecciatina ad alcune componenti del centrodestra. “È finita la pacchia per l’Europa” , ha evidenziato recentemente Giorgia Meloni, Monti ha rimarcato: “È interessante che Paragone sopravviva ed esista perché è la memoria storica. Lui dice oggi le cose che cinque-dieci anni fa dicevano molti di quelli che andranno al governo”.