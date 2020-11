Spostamenti, visite ai nonni e passeggiate. Il Viminale: strade chiuse pure prima delle 21

Un Dpcm dopo l'altro, certe regole per le regioni rosse, altre per quelle arancioni, altre ancora per le gialle. Difficile districarsi tra tutte queste misure. Le faq del governo e una circolare del Viminale ai prefetti, dove si prevede la possibilità di chiudere strade e piazza anche prima delle 21 per evitare assembramenti, aiutano a fare chiarezza su cosa è consentito fare, in particolare nelle zone rosse.

SPOSTAMENTI E SECONDE CASE

È possibile raggiungere le seconde case se si trovano entrambe in area gialla. Se la seconda abitazione è in zona arancione o rossa è consentito solo se per porre rimedio a «situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.)» e solo per il tempo necessario a risolvere il problema. Nei territori arancioni ci si può muovere all'interno del comune di domicilio, senza autocertificazione, salvo che nelle ore coprifuoco. Gli spostamenti in altri comuni della stessa o di altre regioni sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative (inclusi i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel comune di residenza.

ASSISTENZA AI PARENTI

È possibile uscire per andare ad assistere parenti o amici non autosufficienti perché è una condizione di necessità. Raccomandate precauzioni ulteriori nei confronti delle persone fragili

NIPOTI E NONNI

Accompagnare i bambini dai nonni non è vietato, ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio. Pertanto questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se i entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli.

PASSEGGIATE E SPORT

Le passeggiate (attività motoria) sono ammesse solo vicino casa. Anche con il cane, sempre a distanza. Possibile camminare per compiere gli altri spostamenti consentiti (lavoro, salute o necessità). Autocertificazione a portata di mano, che non è invece necessaria quando si fa attività sportiva verificabile «ictu oculi». Nelle aree gialle attività sportiva consentita anche nei circoli, solo all'aperto, ma vietato l'uso degli spogliatoi.

AUTO CON NON CONVIVENTI

È possibile andare in auto con persone non conviventi: guidatore davanti e un passeggero per ogni ulteriore fila di sedili posteriori. Mascherina obbligatoria.

RIUNIONI DI CONDOMINIO

Le riunioni di condominio in presenza sono consentite purché vengano rispettate le distanze e si indossino le mascherine. Anche se rimane fortemente consigliato svolgerle a distanza.

MERCATI

In area rossa sono chiusi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Quelli di Natale sono vietati anche nelle zone gialle.

RISTORAZIONE NEGLI HOTEL

Gli alberghi delle zone arancioni possono erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.