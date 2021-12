Mattarella tuona: "Troppi No vax sui media"

Nel suo discorso alle alte cariche dello Stato, Sergio Mattarella ha affrontato i temi che hanno maggiormente acceso il dibattito italiano nell'ultimo anno. Ampio spazio non poteva che essere dedicato alla pandemia, della quale l'Italia e l'intero pianeta stanno vivendo una nuova stagione. Il Paese è diviso, i no vax sono la minoranza ma le loro proteste proseguono ininterrottamente dallo scorso luglio, contro il Green pass e contro l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. E Sergio Matterella nel suo discorso non ha risparmiato una strigliata nemmeno ai media che, nell'ultimo semestre, hanno dato ampio spazio agli antagonisti più riottosi delle misure governative.

" La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell'emergenza dai responsabili, ai diversi livelli ", ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha aggiunto: " Le poche eccezioni - alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico - non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani ".

Tuttavia, come ha sottolineato il capo dello Stato, " la pandemia segna ancora il nostro tempo, ha provocato dolore, sofferenze, nuove povertà. Ma abbiamo visto risposte solidali, sono emersi talenti e qualità inespresse, si sono accelerati i processi innovativi, siamo stati spinti a correggere con misure efficaci l'inerzia delle dinamiche economiche e sociali innescate dalla crisi ".

Ovviamente, il coronavirus non è stato l'unico tema affrontato da Sergio Mattarella, che ha messo in evidenza come siano numerosi gli scenari di incertezza a livello globale, " si pensi al costo dell'energia e di alcune materie prime necessarie alle nostre manifatture, alle difficoltà manifestatesi nel campo della logistica a supporto delle catene produttive ". In più, per Mattarella, non vanno sottovalutati i " focolai di tensione alle porte dell'Unione Europea e l'assenza di governo europeo dell'immigrazione ", che " sono motivo di grande preoccupazione e le conseguenze, spesso drammatiche, che ne derivano per tante persone sono allarmanti ".