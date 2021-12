Spuntano minacce contro Berlusconi e contro la giovane forzista

Lucia Diele, coordinatrice regionale per la Puglia di Forza Italia Giovani, ha pubblicato una foto con Silvio Berlusconi, ricevendo in risposta minacce telefoniche e social.

La giovane esponente di Fi, che peraltro è una dottoressa in Giurisprudenza e una praticante avvocato, era reduce dall'incontro con il Cav a Villa Gernetto. Un semplice scatto con l'ex presidente del Consiglio è bastato per scatenare l'ira di quello che dovrebbe essere un solo odiatore. Stando a quanto raccontato da quella che è divenuta, suo malgrado, protagonista di una vicenda tanto grave quanto spiacevole, chi ha iniziato a bombardarla le ha persino scritto: "La gente come lui deve morire" e "basta puttana!". Toni che purtoppo ricordano tempi bui. Ma anche affermazioni che lasciano intendere quanto questo Paese necessiti tuttora di una vera pacificazione.

Il racconto di Lucia Diele inizia così: "In seguito alla pubblicazione di una foto che mi ritrae con il Presidente Berlusconi a Villa Gernetto Domenica scorsa, un uomo che si fa chiamare MF ha iniziato a scrivermi su Instagram e facebook sia in dm (cioè per messaggi privati, ndr) , sia commentando in maniera ingiuriosa e offensiva la suddetta foto ed altre presenti sul mio profilo. A quel punto - prosegue la ragazza impegnata in politica al fianco dell'ex presidente del Consiglio - mi sono vista costretta a bloccare quell'account, ma non si è fermato lì, anzi, ha rincarato la dose scrivendomi in chat sul mio numero privato sia su Whatsapp che su Telegram".

Nel frattempo, tutta la comunità di Forza Italia Giovani sta esprimendo a più riprese piena solidarietà alla Diele. Il profilo Facebook della coordinatrice pugliese è invaso da post a firma di esponenti di Fi che condannano l'accaduto e garantiscono vicinanza alla militante. L'episodio, però, ha un continuum. Nel senso che l'odiatore non si è affatto limitato: "Viste le numerose ingiurie e minacce - ha continuato la Diele, raccontando quanto avvenuto a IlGiornale.it - ho bloccato anche il numero di questo uomo. Purtroppo - prosegue - non ha smesso di stalkerizzarmi, e ingegnandosi ha iniziato a chiamarmi da altri numeri o con il numero privato, offendendo il Presidente e minacciandomi più volte di morte per il solo fatto che io faccio orgogliosamente parte di Forza Italia e ammiro molto il Presidente Berlusconi". Messaggi, commenti e telefonate: una vera e propria rappresaglia.