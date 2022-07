"Dietro al sor Tentenna... Con le mani, ciao ciao". Renzi affossa Conte

In Italia, anche una (quasi) imminente crisi di governo non viene presa sul serio dalla politica. Mentre il Movimento 5 stelle era impegnato in un confronto per decidere come comportarsi durante il voto di domani alla Camera su dl aiuti, che si potrebbe rivelare decisivo per la tenuta del governo, Matteo Renzi in un'intervista a Tg2 post citava i Rappresentante di lista e la loro ultima canzone sanremese. " Con tutto quello che succede, stiamo dietro al sor Tentenna... Conte se ne vuole andare dal governo? Decida. Con le mani, ciao ciao... ", ha detto Matteo Renzi. Un'esclamazione destinata a far discutere, anche perché poco prima Mario Draghi era stato molto chiaro con Giuseppe Conte: senza un appoggio chiaro, l'esperienza del governo sarebbe da considerarsi finita.

L'esternazione di Matteo Renzi al Tg2 post arriva in ultima istanza dopo una serie di dichiarazioni molto dure da parte del leader di Italia viva, che a margine della presentazione del libro di Claudio Martelli non si è fatto remore a paragonare a un "clown" il leader politico del Movimento 5 stelle: " Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere, alla fine della carriera. Sta imponendo il suo narcisismo e la sua presenza in tutti i canali senza offrire una sola soluzione ai problemi del Paese ". Nelle ore precedenti, Matteo Renzi aveva affrontato l'ipotesi che il Movimento 5 stelle potesse decidere di lasciare, chiedendo al partito guidato da Conte di dare certezze sulle proprie intenzioni: " Abbiamo una guerra, una pandemia che non finisce, un'aumento dell'immigrazione e una crisi dei prodotti alimentari che porterà anche a un aumento dell'immigrazione, oltre a un inverno che si preannuncia difficile sotto il profilo energetico. A fronte di questo, dico: il M5s ci faccia sapere ".