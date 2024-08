Lo stile inconfondibile di Luisa Spagnoli sbarca sulle spiagge dell'isola di Capri

Ascolta ora 00:00 00:00

La giornata al mare come un'esperienza da vivere con stile. Luisa Spagnoli per l'estate 2024 ha instaurato una collaborazione con uno degli stabilimenti balneari più iconici di Capri, l'isola che da sempre incarna l'essenza del Made in Italy. Fino al 15 settembre, la spiaggia di «Da Luigi ai Faraglioni», sarà interamente brandizzati Luisa Spagnoli. L'unione dei due marchi di prestigio è nata per offrire agli astanti il meglio dell'accoglienza italiana e dello stile da sempre amato nel mondo.

«Siamo entusiasti di collaborare con Da Luigi ai Faraglioni per questo progetto speciale», ha dichiarato Nicoletta Spagnoli, CEO di Luisa Spagnoli. «Capri è una destinazione iconica e siamo orgogliosi di portare la nostra visione di stile e raffinatezza in uno dei luoghi più belli del mondo. Questo progetto rappresenta un'occasione unica per far vivere ai nostri clienti un'esperienza indimenticabile immergendosi nel mondo Luisa Spagnoli», conclude la nota.

Stile e raffinatezza sono da sempre caratteristiche distintive del brand storico della moda italiana e si ripropongono nel colore giallo del brand che caratterizza le settimane estive dello stabilimento caprese. L'atmosfera rarefatta dell'eleganza italiana veste tutti gli spazi di «Da Luigi ai Faraglioni», dal beach club al ristorante. Il connubio tra le due realtà imprenditoriali è stato possibile grazie alla medesima vision dei due brand, votata alla ricerca dei particolari di classe e all'esperienza esclusiva. Per dare una connotazione ancora più unica e un imprinting che rispecchi i valori di Luisa Spagnoli sull'isola di Capri, il brand ha aperto un pop-up store presso La Canzone del Mare, dove apprezzare e acquistare le ultime proposte delle collezioni del brand, il tutto all'interno di un contesto capace di esaltare in maniera decisa le peculiarità d'eccellenza.

Ed è proprio per celebrare la collaborazione caprese che Luisa Spagnoli ha deciso di proporre in esclusiva per il pop-up store una capsule collection in collaborazione con Reina Olga, uno dei brand più rinomati di beachwear. I due brand hanno realizzato una collezione unica che coniuga l'eleganza senza tempo di Luisa Spagnoli con l'esuberanza moderna ma raffinata di Reina Olga. Una firma d'autore per l'estate di Capri.

La collaborazione tra i brand di moda e gli

stabilimenti balneari italiani è diventata un'asse commerciale di primaria importanza nel corso dell'estate. La promozione del made in Italy, che trae nutrimento dal turismo, può diventare un volano straordinario per lo sviluppo