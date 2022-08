Berlusconi: "La miopia ideologica della sinistra ha bloccato tutto"

Nuovo video pubblicato sui social da Silvio Berlusconi. Non una pillola del programma elettorale ma la clip di un'intervista in cui il presidente di Forza Italia accende i fari sul caro bollette, uno dei grandi temi contro i quali Forza Italia ha preparato delle contromisure in caso di formazione di un governo di centrodestra. Sono stati giorni convulsi, soprattutto a sinistra, quelli appena trascorsi, durante i quali Enrico Letta e gli altri principali esponenti del Partito democratico si sono concentrati principalmente sulla formazione delle liste elettorali, e sugli attacchi agli avversari politici, dimenticandosi di comunicare agli italiani i loro programmi.

" Mentre l'attenzione dei leader politici in questi giorni è tutta concentrata sulle liste e le candidature, sul nostro Paese si sta abbattendo una gravissima emergenza. Il costo dell'elettricità e del gas è cresciuto da 4 a 6 volte in un anno ", dice Silvio Berlusconi nel video condiviso sulle sue pagine social. L'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica è un salasso insostenibile tanto per le famiglie quanto per le imprese, al punto che sono già diverse le attività imprenditoriali e industriali che sono state costrette a chiudere perché impossibilitate di pagare bollette dai costi esorbitanti.

" Molte famiglie rischiano di dover fare una scelta drammatica: pagare le bollette o fare la spesa. Molte imprese rischiano di non farcela, di chiudere o ridurre il personale. Occorre occuparsene subito, con provvedimenti urgenti per sterilizzare gli aumenti e partendo immediatamente nella realizzazione dei rigassificatori, dei termovalorizzatori, delle energie rinnovabili ed anche con le ricerche sul nucleare pulito ", spiega Silvio Berlusconi. L'esplorazione di nuove strade utili al raggiungimento dell'indipendenza energetica è uno dei pochi strumenti a disposizione per risollevare il Paese dalla crisi, nonostante la sinistra non abbia un piano valido in tal senso e ostacoli tutte le proposte che aiuterebbero l'Italia a creare un nuovo e produttivo ciclo economico.