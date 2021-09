Il tabaccaio ladro in fuga alle Canarie

La faccia tosta non gli manca. E lo ha ampiamente dimostrato venerdì sottraendo il Gratta e Vinci da 500mila euro all'anziana cliente. Ma quando gli agenti della polizia di frontiera se lo sono trovati davanti sabato sera a Fiumicino, pronto a fuggire su un volo per Fuerteventura, non riuscivano a credere ai loro occhi. Era anche pronto a puntare il dito contro la sua vittima.

«Bella faccia tosta», avranno pensato, consegnandolo ai carabinieri della compagnia Stella, che lo hanno identificato e denunciato per furto. Denunciato sì, ma in stato di libertà. Così G.S., 57 anni, incensurato, potrebbe anche ritentare la fuga per l'isola delle Canarie, perché tra l'altro i militari gli hanno dovuto riconsegnare il biglietto aereo.

La settantenne venerdì era a Materdei, centro di Napoli, in una tabaccheria-ricevitoria del Lotto e Superenalotto. Voleva sfidare la fortuna e aveva acquistato due tagliandi. Il primo senza vincita. Poi aveva grattato la patina dal secondo. Si era sfregata un paio di volte gli occhi: «Ho visto bene? Guardate anche voi? Cinquecentomila euro?». Ha allungato fiduciosa quel il Gratta e Vinci a un dipendente del negozio per farlo validare attraverso il dispositivo dedicato, che ne registra il numero di serie univoco. E quest, per ulteriore conferma, lo ha passato a uno dei titolari della tabaccheria.

G.S. senza nemmeno riflettere un attimo ha infilato il biglietto in tasca, si è messo il casco ed è fuggito di corsa verso il motorino, facendo perdere le tracce, in barba alla settantenne, che però ha un figlio nelle forze dell'ordine.

Una scena da film tragicomico. L'uomo è arrivato in banca a Latina, dove ha lasciato il biglietto vincente. Poi, si è diretto all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, negli uffici della Polaria. Agli agenti ha cercato di far credere che quel biglietto era sempre stato suo e che l'anziana cliente, che lo aveva denunciato ai carabinieri, si era inventata tutto. E insisteva per presentare anche lui denuncia. Ma la sceneggiata non ha convinto la polizia. Furto è stato il vedetto. La Polaria, poi, ha trovato sul cellulare del tabaccaio, la procedura per aprire un conto on line su cui avrebbe depositato l'illecita vincita. E si è arrivati alla filiale di Latina.

A seguito del furto, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha avviato un procedimento per sospendere cautelativamente la concessione rilasciata alla tabaccheria di Materdei. E non solo. «Non appena appresa la notizia scrive l'Agenzia su impulso del direttore dell'Ufficio Giochi Numerici e Lotterie, Stefano Saracchi, si è provveduto al blocco della riscossione del biglietto risultato vincente. Ora sono fiducioso che la signora potrà recuperare il maltolto».

E se il biglietto non venisse ritrovato? «C'è un'altra strada - spiega Saracchi -. Lei può fare causa alla tabaccheria. Sporgendo denuncia arriverà a rivalersi sui proprietari del negozio, peraltro, al momento, senza problemi di liquidità, si tratta infatti di un'attività ben collocata sul territorio».