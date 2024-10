Tajani da Buenos Aires fa il punto sul conflitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Videoconferenza da Buenos Aires per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto) in collegamento con le nostre ambasciate di Teheran, Beirut e Tel Aviv prima di partecipare alle commemorazioni della strage del 7 ottobre organizzate dalle associazioni ebraiche locali. La riunione in videoconferenza è stata organizzata per fare il punto sulla situazione in Medio Oriente e sulle azioni poste in essere per garantire la sicurezza dei nostri connazionali, inclusi i militari italiani della missione Unifil al confine tra Israele e Libano. Tajani è in Argentina per una missione che toccherà anche il Brasile. Tajani ha poi presieduto una tavola rotonda di imprenditori italiani e argentini, con focus sul rafforzamento degli investimenti nel Paese e sulla crescita dell'interscambio. «Dobbiamo lavorare per rafforzare i nostri legami - ha detto il ministro -, anche grazie al rinnovato slancio che il Governo argentino vuole imprimere all'economia e alla competitività del Paese». La missione ha avuto anche una parentesi di «diplomazia sportiva». Tajani, infatti, ha firmato con il segretario al Turismo e allo Sport Daniel Scioli una dichiarazione di intenti sulla collaborazione bilaterale in materia di diplomazia sportiva.

Dopo aver incontrato il primo ministro Guillermo Francos e il ministro della Giustizia, Mariano Cúneo Libarona, oggi Tajani, sarà ricevuto dal presidente argentino Javier Gerardo Milei. In serata il nostro ministro degli Esteri inaugurerà la scuola italiana «Cristoforo Colombo» e la «Settimana della lingua italiana».