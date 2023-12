Tamponamento tra due treni, 17 feriti. Si muove Salvini: accertare subito le cause

Scontro tra treni nel Ravennate, con 17 feriti lievi tra i passeggeri. È quanto successo ieri sera intorno alle 20,20 lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini nei pressi di Faenza, nel Ravennate. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di una sorta di tamponamento tra un regionale, il 1742 Pesaro-Bologna e il Frecciarossa 8828 Lecce Venezia, danneggiati nelle rispettive parti estreme, ma non usciti dai binari. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato il Frecciarossa a scontrarsi con l'altro convoglio, che era fermo, eseguendo una sorta di «retromarcia» per allinearsi al semaforo rosso. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: chiuso il tratto tra Castelbolognese e Forlì.

I due convogli, un treno Rock e un Frecciarossa 1000, entrambi di ultima generazione, che erano in marcia in direzione Nord si sarebbero urtati a una velocità contenuta, per cause ancora da accertare, arrecando solo lievi ferite e contusioni ai passeggeri in viaggio. Sul posto, come da protocollo, sono intervenuti, oltre ai sanitari, i Vigili del fuoco, con squadre in arrivo da Ravenna e da Forlì e le forze dell'ordine. Trenitalia ha provveduto con un altro regionale a caricare i passeggeri rimasti bloccati in quello incidentato. Sedici feriti sono stati medicati sul posto mentre un passeggero è stato trasferito per accertamenti all'ospedale Bufalini di Cesena. Illesi, fortunatamente, anche i macchinisti.

Concluse le operazioni di soccorso, il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito sul tratto di linea ferroviaria tra Faenza e Forlì con la messa in sicurezza dell'area, insieme al personale ferroviario.

«Siamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione civile - scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola su Facebook -: un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti». Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto in serata accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti e sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, e sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.