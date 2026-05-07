Ted Turner, l'anticonformista dei media che inventò la Cnn

È morto a 87 anni Ted Turner, il magnate dei media e fondatore della Cnn. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della tv via cavo, filantropo, sportivo e ambientalista, ha fondato un impero partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l'attrice e attivista Jane Fonda, che ha definito spesso "l'amore della sua vita", nonostante il divorzio nel 2001, e ha avuto 5 figli dai due precedenti matrimoni. Turner è deceduto ieri nella sua residenza nei pressi di Tallahassee, in Florida, a 87 anni, come confermato dal portavoce di famiglia Phillip Evans. Nel 2018 aveva reso noto di essere affetto da "demenza a corpi di Lewy", una malattia neurodegenerativa progressiva, e da tempo si era ritirato dalla vita pubblica.

La sua creazione più iconica è la Cnn, che nel 1980 ha trasformato il modo di fare informazione creando il ciclo di notizie 24 ore su 24 e ispirando, col tempo, altre realtà a seguire lo stesso modello. Il suo portafoglio di iniziative imprenditoriali è stato tuttavia ben più vasto, con un impatto considerevole sulla cultura americana. Come spin-off della Cnn, Turner ha lanciato i canali Cnn Headline News e Cnn International, ha fondato la stazione via cavo e satellite dedicata a sport e intrattenimento Tbs, dalla quale è nato un canale gemello, Tnt. Nel 1985 ha acquisito per 1,5 miliardi di dollari la cineteca degli studi Mgm e, nove anni più tardi, ha creato il canale via cavo Turner Classic Movies. Ha rilevato il catalogo dei cartoni animati Hanna-Barbera, fondando il Cartoon Network nel 1992 e infine, nel 1996, ha fuso la Turner Broadcasting System con Time Warner, dando vita a una delle più grandi società mediatiche a livello mondiale. Ma ha anche trovato le energie per guidare l'imbarcazione vincitrice della America's Cup nel 1977 e per svolgere un ruolo attivo in qualità di proprietario degli Atlanta Braves.

"Sto cercando di stabilire il record assoluto di traguardi raggiunti da una singola persona nel corso di una vita - disse a Reader's Digest nel 1998 - Questo ti colloca con una compagnia di tutto rispetto: Alessandro Magno, Napoleone, Gandhi, Cristo, Maometto, Buddha, Washington, Roosevelt, Churchill". Il presidente Donald Trump ha ricordato Turner come "uno dei più grandi di tutti i tempi". "Ha fondato la Cnn, l'ha venduta ed è rimasto personalmente devastato dall'affare, poiché la nuova proprietà ha preso la sua creatura e l'ha distrutta", ha scritto su Truth.

"Forse i nuovi acquirenti, persone meravigliose, riusciranno a riportarla all'antica credibilità e splendore", ha aggiunto parlando dell'operazione che ha portato all'acquisizione di Warner, inclusa Cnn, da parte di Paramount: "A prescindere da ciò lui rimane uno dei grandi della storia delle trasmissioni radiotelevisive, nonché un mio amico".