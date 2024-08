Naufragio di Palermo, gli 8 punti: la tempesta improvvisa, lo yacht affondato di poppa, le bolle d'aria in cabina

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il recupero dell'ultima vittima del Bayesan, tra stupore e cordoglio, il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha fatto il punto sull'inchiesta e sono ancora mnolti gli aspetti da chiarire.

AVVISI DI BURRASCA

Sono le 21 del 18 agosto. Il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia aerospaziale dirama un bollettino di «avviso di burrasca» che segnala il passaggio del sistema frontale con annessa possibilità di temporali. Un altro analogo sarà diramato alle 00:00 il 19 agosto. Annuncia la presenza di «temporali isolati con colpi di vento in atto nel Mar Tirreno». Alle 3 in lontananza i lampi squarciano il cielo.

L'INIZIO DELLA TEMPESTA

Alle 3.30 inizia l'inferno. Lo yacht viene investito da un downburst. Il comandante James Cutfield, 51enne neozelandese, avrebbe dovuto già avere messo in atto le misure per scongiurare il peggio. Ma è stato così? Le indagini della procura di Termini Imerese sono volte ad accertare eventuali responsabilità. Troppi errori in serie. Perché? Il pm Raffaele Cammarano, che coordina le indagini, ha parlato di «evento repentino e improvviso». Ma i bollettini di «avviso di burrasca» erano stati diramati.

LA RICOSTRUZIONE

I passeggeri sono nelle cabine. Si accorgono di ciò che sta accadendo. Alle 3.50 il veliero viene disancorato da onde e vento, «scarroccia» con la deriva alzata. Percorre una traiettoria circolare compiendo una rotazione di 270 gradi sul suo asse. I passeggeri cercano la salvezza sul lato sinistro dello yacht, opposto a quello delle cabine. «Cercano bolle d'aria» nella prima cabina spiegano gli inquirenti -. Alle 4.06 il Bayesian cola a picco di poppa in meno di un minuto trascinando con sé le sue vittime e si adagia sul fianco destro a 49 metri di profondità.

LA FUGA

In 15 salgono sulla scialuppa di salvataggio. Il veliero Sir Robert Baden Powell, che è a 200 metri dal Bayesian, corre in soccorso. La guardia costiera, allertata alle 4.38 da un razzo rosso, raggiunge l'area della tragedia e porta i superstiti sulla terraferma. Non saranno sottoposti ad alcoltest anche se avevano festeggiato.

LE RICERCHE

Viene attivato il dispositivo di ricerca dei 7 dispersi con mezzi aerei e navali di guardia costiera e vigili del fuoco. La sera del 19 agosto viene trovato il corpo del cuoco Thomas Recaldo.

GLI SPELEO-SUB

Il 21 agosto i sub dei vigili del fuoco recuperano 4 corpi: Jonathan Bloomer e la moglie Judy, Chris Morvillo e la moglie Neda, il 22 Myke Lynch e il 23 la figlia Hannah. «Erano incastrati ha detto Giuseppe Petrone, comandante nazionale dei sommozzatori dei Vigili del fuoco -. Gli arredi fluttuavano rendendo difficoltoso il recupero».

L'INCHIESTA

«Abbiamo aperto un fascicolo a carico di ignoti ha detto il procuratore capo Ambrogio Cartosio - con l'ipotesi d'accusa di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo». Anche se «sarà fondamentale il recupero del veliero», per il quale famiglia e società di gestione hanno dato massima disponibilità, potrebbe trattarsi di ore per i primi avvisi di garanzia per consentire le autopsie. Fondamentale sarà il recupero dell'Ais, l'Automatic Identification System presente sul Bayesian. È il sistema di tracciamento che invia informazioni dalle imbarcazioni alle stazioni costiere, avvisando le autorità di movimenti e situazioni di pericolo. Le condizioni in cui sarà trovato il veliero, ripreso dal robot Rov, contribuiranno, incrociati alle testimonianze, a chiarire se ci sono responsabilità. «Siamo vicini alle famiglie, è una tragedia di impatto mondiale - ha detto Cartosio -. Ancora più doloroso sarebbe se lo sviluppo delle indagini dimostrasse responsabilità nella gestione della navigazione». Con un ulteriore problema: il pm attacca la legge Cartabia. «Si possono utilizzare solo il comunicato stampa e la conferenza stampa. La legge crea ostacoli notevoli all'attività della libera informazione. Sono trincerato nel silenzio, non ho risposto alle domande dei giornalisti. È giusto che si sappia che in Italia non è consentito fare diversamente». Alcuni superstiti, non avendo obbligo a restare in Sicilia, sono partiti, ma «devono dare massima disponibilità a essere risentiti».

OSSERVAZIONI

L'inabissamento del Bayesian, definito «inaffondabile», sembrerebbe

evidenziare tanti errori: dalla deriva alzata, all'ancora abbassata, al possibile boccaporto aperto, alla sottovalutazione degli avvisi di burrasca. Tra l'altro «in plancia c'era un uomo dell'equipaggio addetto al meteo».