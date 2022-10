Pd e 5S si spartiscono le poltrone. Ira Terzo Polo: "Denunceremo"

Tempi sempre più duri per l'opposizione: i partiti continuano a procedere in ordine sparso dal momento che il Terzo Polo, Azione e Italia Viva, non ha trovato manforte da parte di chi dovrebbe stare dalla loro parte. La prova tangibile si è avuta durante l'elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ma il malumore è crescente anche per gli incarichi che Pd e M5S proveranno ad accaparrarsi lasciando gli altri ai margini.

"Lesivo delle istituzioni"

La denuncia è arrivata questa mattina da Matteo Richetti, esponente di Azione. " Quando saremo chiamati per le consultazioni, denunceremo a Mattarella l'atteggiamento di Pd e M5s non rispettoso delle opposizioni, che sono tre. Essere esclusi dagli uffici di presidenza delle Camere è lesivo della rappresentanza plurale delle istituzioni ", ha affermato in un'intervista su SkyTg24. L'esponente del partito guidato da Carlo Calenda è tornato a parlare del caso dei voti extramaggioranza al Senato in favore di Ignazio La Russa per denunciare il fatto che " avevo detto di scrivere un nome sulla scheda ".

Il 48enne senatore ex Pd ha confermato che non c'è stato alcun soccorso dal Terzo Polo e ha indicato come controprova " q uello che vedremo con le presidenze delle commissioni di garanzia e gli uffici di presidenza ". Come abbiamo visto sul Giornale.it, se è vero che Richetti aveva ottenuto il voto come presidente della Camera da Azione e Italia Viva, Pd, Verdi-Sinistra italiana e +Europa avevano optato per il nome Maria Cecilia Guerra mentre il Movimento 5 Stelle aveva deciso di dare il proprio appoggio a Cafiero de Raho.

Quel tweet contro Fontana