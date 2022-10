"Ti potevi dimettere...". È scontro tra Boschi e De Micheli

Scontro accesso nel corso dell'ultima puntata di Porta a porta tra Paola De Micheli e Maria Elena Boschi. Le due esponenti si sono incontrate nello studio del noto programma di Rai1 per confrontarsi sull'agenda politica di questi giorni, durante i quali il nuovo parlamento è stato chiamato a eleggere i presidenti delle due Camere. La sinistra, che a questo giro di trova collocata all'opposizione, sembra già essere insofferente nel nuovo ruolo, come dimostrano i lamenti per i nomi fatti dal centrodestra per la guida di Camera e Senato. Paradossalmente è come se la sinistra pretendesse che il centrodestra non facesse il centrodestra. Ieri Maria Elena Boschi ha tentato di spiegare a Paola De Micheli come si fa opposizione, ma pare che il suo tentativo sia andato a vuoto, come dimostra quello che è successo oggi alla Camera.

" Visto quello che è successo al Senato, se vogliamo fare un accordo su un nome unico delle opposizioni per il voto della presidenza della Camera, noi ci siamo, ma allora facciamolo anche sulle vicepresidenze ", ha sottolineato Maria Elena Boschi, ma anche oggi l'opposizione è andata al voto con tre nomi diversi, giusto per fare la conta, senza velleità di scontrarsi alla pari con la coalizione di maggioranza. E Maria Elena Boschi sapeva perfettamente che col Pd non ci sarebbe stata sponda, visto anche il caos che regna all'interno del partito di Enrico Letta: " Il dibattito vero che dovrà fare il Partito democratico: vuole diventare una sorta di Mélenchon italiano oppure vuole tornare sulla strada del riformismo? ".

Davanti a queste parole, Paola De Micheli si è stizzita ma è arrivata pronta la risposta di Maria Elena Boschi: " Cara Paola, sei stata al governo con noi e le risposte sono state la riforma del mercato del lavoro, la riduzione delle tasse... ". Argomenti che però non hanno convinto la dem: " E infatti... ". La Boschi a quel punto ha affondato il colpo su una scettica De Micheli: " Hai fatto il sottosegretario di quel governo, non mi pare tu abbia mai avuto problemi quando eri in quel governo. In quel governo prò non ti sei mai dimessa, hai approvato e votato... ". Ma a quel punto l'esponente dem, punta nel vivo, ha replicato: " Io facevo la minoranza nel mio partito sempre con onestà e con correttezza ".