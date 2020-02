Tosca fa la sardina: "Sinistra costruisce ponti, la destra li chiude"

Le sue simpatie di sinistra erano ben note e le aveva esternate anche recentemente, circa un mese prima dell'inizio del settantesimo Festival di Sanremo. Già, perché in contrapposizione alle idee politiche da liberale di destra di Rita Pavone – finita nel mirino dei benpensanti per i suoi orientamenti – Tiziana Tosca Donati c'aveva tenuto a precisare da che parte stesse. Ospite a L'ora di punta su Radio Capital, infatti, aveva dichiarato: "Rita ha dette certe cose, mentre io le dico al contrario. Basta andare sui miei profili social per vedere che sono di sinistra. Ecco, resta però da capire quale sinistra…" .

Bene, ora l'artista – che si è classificata sesta alla kermesse musicale – è tornata a parlare di politica, prendendo parte all'ultima puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. A proposito di canzoni, pane per i suoi denti, ecco le sue parole su Bella ciao: "È una canzone che viene scelta quando si vuole sradicare delle convinzioni, chi vuole fare una rivoluzione ci mette sempre sotto questa canzone che è una bandiera, una coperta importante" .

Dalla canzone partigiana ai "pesciolini" di Mattia Santori & Co. il passo è breve: "Le sardine non a caso hanno scelto Bella ciao per la loro rivoluzione gentile perché è qualcosa che protegge" .

Ma non è finita qui, perché la 52enne chiacchierando con il padrone di casa esalta il concetto dell'essere di sinistra: "Mi fa arrabbiare quando sento qualcuno che dice di non essere né di destra né di sinistra, è come dare uno schiaffo ai nostri Padri costituenti. È dovere di un cittadino scegliere la propria bandiera e come comportarsi nella società. Io sono di sinistra. La sinistra costruisce ponti, la destra è immobilista, chiude, è lontana dalla mia sensibilità…" .