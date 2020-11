Totti e Ilary contagiati: il Covid 20 giorni fa si portò via papà Enzo

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi sono positivi al Covid. L'indiscrezione, che girava da qualche giorno nel mondo del calcio, ha trovato conferma ieri. L'ex capitano giallorosso aveva qualche linea di febbre e ha deciso di sottoporsi al tampone, che ha dato esito positivo. Positive, ma una asintomaticala moglie Ilary mentre la mamma Fiorella ha sintomi lievi. Così la famiglia del campione si trova ora in isolamento fiduciario.

Il Covid si è dimostrato già un nemico impietoso per l'ex giocatore, che il 12 ottobre scorso aveva perso il padre Enzo, ricoverato allo Spallanzani, proprio a causa del virus. Non è stato Totti a divulgare la notizia del contagio, al contrario di quanto hanno fatto sui social molti sportivi. Migliaia gli auguri di pronta guarigione fatti al Capitano dai tifosi romanisti e da quelli di altre squadre. Anche il sindaco di Roma Virginia Raggi in un tweet ha abbracciato virtualmente uno dei simboli indiscussi della capitale, che ieri si è svegliata sconvolta alla notizia della morte, non legata al covid, di Gigi Proietti.

Anche il capitano in mattinata aveva voluto rendere omaggio all'attore romanista in un post. «Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra - ha scritto -. Come definire Gigi? Era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da giocatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci fari stare allegri. Roma ti sarà sempre grata».