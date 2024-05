Tragedia in crociera di lusso. Bimbo morto, madre arrestata

Il corpicino del bambino, nato da due giorni, è stato trovato in cabina. E mai nessuno, a bordo della Silver Whisper, si sarebbe mai aspettato una scoperta del genere. Il neonato è venuto al mondo in mare aperto. Mai ha avuto madre, mai ha avuto nome né patria, nemmeno nelle poche ore in cui è rimasto vivo.

A partorirlo, quasi alla fine del viaggio dalle Bahamas all'Argentario, una donna filippina di 28 anni, addetta alle pulizie sulla nave da crociera. Contro di lei l'accusa di infanticidio. La donna si è imbarcata senza dire nulla della sua gravidanza. Forse qualche collega si è accorto o ha avuto il sospetto, la maggior parte non ci ha fatto caso anche se la gravidanza era ovviamente in stato avanzato. O perlomeno, non ha fatto domande. Il parto è avvenuto, di nascosto, il 17 maggio, venerdì, e l'allarme è stato dato quando l'imbarcazione era vicina al porto, due giorni dopo.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri, a bordo di una motovedetta. Il corpo del neonato era nella cabina che la madre divideva con altro personale dell'equipaggio. Ma sono stati perquisiti altri locali ed effettuati vari rilievi fotografici per poter ricostruire la vicenda. Sono state acquisite le prime testimonianze e le indagini ora proseguono a terra. La donna, in stato confusionale, è stata portata al pronto soccorso di Grosseto. È stata visitata per escludere eventuali setticemie dopo il parto ma, subito dopo, è stata interrogata. La procura di Grosseto ha infatti deciso il fermo della donna.

La salma del bambino invece è all'obitorio del «Misericordia» e potrebbe essere disposta l'autopsia. Bisogna capire come e quando è avvenuta la morte: non sembrano esserci segni di soffocamento, ma nessuno sembra nemmeno aver mai sentito piangere il bambino nei suoi due giorni di vita.

Dopo i controlli a bordo, la nave ha ripreso la navigazione. Resta da comprendere come nessuno si fosse accorto della gravidanza, nonostante gli stessi colleghi abbiamo sostenuto che la donna non avesse mai presentato dolori.

Diversi sono i punti da chiarire. La donna avrebbe nascosto la gravidanza ai suoi superiori e si è quindi regolarmente imbarcata. C'è da capire se altre persone a bordo sapessero che era incinta e se qualcuno l'ha aiutata a partorire.

La Silver Whisper è una nave per crociere di lusso, più piccola rispetto alle imbarcazioni delle grandi compagnie. Durante le crociere compie una serie di tappe nel Mediterraneo. Arrivata all'Argentario nella giornata di domenica, nella notte è già ripartita per raggiungere Portoferraio e l'Isola d'Elba. Una volta approdate, le navi compiono una serie di escursioni a terra per gli ospiti. La nave era arrivata di fronte alle coste dell'Argentario all'alba di domenica. Gli ospiti, scesi a terra, hanno compiuto una serie di visite turistiche nel comprensorio e poi sono risaliti a bordo. In serata, prima della partenza, la scoperta del cadavere del piccolo. Che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, compresi i turisti.

Anche perché, pur non volendo tenere il bambino, l'epilogo di questa storia avrebbe potuto essere molto più umano.