Cade una palma, morta una donna

Si chiamava Francesca Testino e aveva 58 anni la donna morta nel primo pomeriggio di ieri travolta da una palma in piazza Paolo Da Novi a Genova. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per chiarire eventuali responsabilità sulle manutenzioni. Testino era residente nella zona dell'incidente e lavorava in un centro per l'impiego della città. La palma è improvvisamente crollata da una delle aiuole al lato del posteggio di piazza Da Novi, dove la donna era malauguratamente di passaggio. L'albero, forse indebolito dalle piogge, era da tempo «attenzionato». Si era inclinato ed era stato oggetto di controlli di sicurezza ma anche di segnalazioni da parte di cittadini e residenti, le cui foto risalenti al 2020 ora stanno circolando sui social. La pianta si è spezzata alla base, colpendo in pieno la donna, morta sul colpo. Sul posto, intorno alle 14.30, è intervenuto il 118 ma nonostante i tentativi di soccorso per la donna, di circa 50 anni, non c'è stato nulla da fare.

«A nome di tutta la Regione Liguria esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica notizia della morte di Francesca Testino, stimata dipendente regionale del Centro per l'impiego di via Cesarea.

Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Francesca, in un momento così drammatico che ci lascia sgomenti» è intervenuto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Il pubblico ministero Fabrizio Givri della procura di Genova aprirà un'inchiesta sull'accaduto. E ci saranno accertamenti sulla manutenzione del verde.