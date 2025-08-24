Transessuale di 54 anni morta a Pisa. Dubbi su un trattamento estetico illegale

È giallo a Pisa per la morte di una donna transessuale di 54 anni, cittadina brasiliana, deceduta all'ospedale Cisanello in seguito a una crisi respiratoria. La causa del decesso potrebbe infatti essere un trattamento estetico compiuto in maniera illegale e senza le adeguate misure di sicurezza. La denuncia arriva via social da Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago. "È morta dopo un'iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone", ha scritto.

Ancora non è stata presentata una denuncia ufficiale ma il caso è finito in automatico sul tavolo della squadra mobile di Pisa proprio a causa del post social che ha fatto il giro del web, è ha aperto ubn fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo. Sono stati avviati accertamenti sulle ultime ore di vita della donna e saranno acquisite le cartelle cliniche per ricostruire le esatte cause della morte e le sue condizioni al momento del ricovero. Stando alle prime informazioni raccolte, la donna si era rivolta a una conoscente arrivata da fuori regione per sottoporsi ad una iniezione al seno, trattamento che sarebbe stato praticato in modo del tutto abusivo e dunque senza le precauzioni necessarie. La donna, dopo l'intervento, avrebbe accusato un malessere senza però farsi visitare in ospedale per paura di conseguenze legali prima della crisi risultata fatale nonostante i tentativi di salvataggio.

La questura di Pisa dovrà adesso chiarire se la morte della donna sia quindi diretta conseguenza del trattamento estetico oppure no, mettendo comunque sotto la lente chi ha lo ha praticato e soprattutto in quali condizioni. Al vaglio anche la testimonianza del consultorio transgenere secondo cui sarebbero diverse le donne transessuali morte negli ultimi anni in Italia a causa di trattamenti simili.