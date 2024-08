Travolta sulle strisce: morta 21enne. Stava andando a messa con l'amica

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ce l'ha fatta Camilla (nella foto), la ragazza di 21 anni che l'altra mattina è stata investita sulle strisce pedonali a Palestrina, in provincia di Roma. Stava andando a messa con un'amica, anche lei rimasta ferita ma in modo lieve. Camilla è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Camillo. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarla. Ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Al volante dell'auto, una Renault, che ha travolto le ragazze c'era una donna di 72 anni, rimasta illesa nell'incidente e portata in ospedale in stato di choc.

Le due ragazze, stando a quanto appreso, stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite. La donna si è fermata a prestare soccorso. Sottoposta ai test per alcol e droga, al momento risulta indagata dalla Procura di Velletri per omicidio stradale.

L'inchiesta è condotta dai carabinieri della compagnia di Palestrina che hanno svolto tutti gli accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente.

Le condizioni di Camilla Cecconi si sono subito rivelate gravi. Lei e l'amica sono state trasportate con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo Roma in codice rosso.

Dopo la morte di Camilla, la comunità è sotto choc e si è riunita in preghiera attorno alla famiglia. Straziati dal dolore i genitori, che hanno tuttavia trovato il coraggio di autorizzare la donazione degli organi.

La ragazza era molto conosciuta in paese: svolgeva attività di catechista nella chiesa della Sacra Famiglia dove si stava recando per sentire messa. Inoltre, mentre frequentava l'università, dava ripetizioni ai più piccoli della zona.

Era conosciuta perché la sua famiglia aveva gestito un noto bar in paese. Sul profilo facebook del bar è comparsa una sua foto sorridente, commentata da centinaia di persone, tutte strette attorno alla famiglia per cercare di dare un po' di conforto. Attesa l'autorizzazione per i funerali.