A tredici anni cade dalla finestra della scuola

Potrebbe essersi sporto troppo dalla finestra, perdendo l'equilibrio, ma non è l'unica ipotesi su cui indagano gli inquirenti fiorentini dopo che ieri pomeriggio un ragazzino di 13 anni di origine inglese è caduto da una finestra della sua classe, al quarto piano dell'edificio che ospita la scuola. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 in una scuola media di Firenze, in viale Matteotti, durante il cambio dell'ora: il giovane, che frequenta la terza media, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer, dove è arrivato in codice rosso. Secondo le prime indiscrezioni, l'episodio sarebbe avvenuto mentre gli insegnanti si stavano avvicendando al termine dell'ora di lezione. Sul posto sono subito stati chiamati i sanitari e le forze dell'ordine: accertamenti della polizia, intervenuta nella scuola, hanno tentato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nell'impatto il 13enne ha riportato numerose fratture ed è in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: l'impatto col marciapiede, al quale avrebbero assistito alcuni passanti, è stato violentissimo. È stato portato d'urgenza al pronto soccorso del Meyer, dove fino a sera i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Nella scuola sono arrivati gli investigatori della polizia e il pm di turno Marco Mescolini. La scuola ha diffuso un comunicato sull'episodio: «Confermiamo che nel pomeriggio si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno dei nostri alunni. Speriamo che possiate capire che, per il momento, abbiamo bisogno di mantenere il riserbo, sia per le indagini della polizia che per la famiglia colpita. Ora ci stiamo concentrando sul benessere dell'intera comunità scolastica e sulla nostra collaborazione con la polizia». Secondo quanto appreso, le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti escluderebbero il coinvolgimento di altre persone nell'episodio.