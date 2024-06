Treni e pullman azzurri a Napoli. Tajani lancia lo sprint finale

Treni azzurri sold out ed è anche con pullman da tutt'Italia che Forza Italia riempirà giovedì piazza Matteotti, a Napoli. Una «piazza interattiva» e ogni fan viene invitato sul web a «prenotare la propria mattonella». Per la chiusura della campagna elettorale delle europee il leader Antonio Tajani (nella foto) sta mobilitando capillarmente ogni parlamentare, nazionale ed europeo, ogni gruppo locale, ogni sezione, corporazione o associazione. «Il clima è positivo - assicura il segretario azzurro, al Giornale -, contiamo in un buon risultato e questo è lo sprint finale. Dopo la manifestazione al palazzetto dello sport di Roma, Fi torna in piazza per una grande festa popolare, nella città che Silvio Berlusconi amava tanto. È anche un modo di ricordarlo a un anno dalla sua scomparsa, con una nuova prova di forza». A Napoli si attende un'imponente partecipazione di tutto il popolo di Fi e sul palco accanto a Tajani ci saranno i ministri e governatori azzurri, i capigruppi a Roma e a Bruxelles, i candidati all'Europarlamento, i dirigenti del partito. Ad organizzare l'evento è innanzitutto Fulvio Martusciello, presidente degli eurodeputati, coordinatore in Campania e campione di preferenze. Se a Roma hanno cantato i Ricchi e Poveri, a Napoli potrebbe esserci Gigi d'Alessio con le sue canzoni partenopee, con altri personaggi dello spettacolo. Vengono annunciate «sorprese», senza specificare.

Il baricentro del partito sembra ormai spostato nel meridione e nel capoluogo partenopeo Fi potrebbe ottenere il miglior risultato alle europee, confermandosi primo partito nella regione. A Napoli gli azzurri hanno festeggiato due mesi fa anche i 30 anni dalla vittoria di Fi alle elezioni del 27 marzo 1994. E l'impegno per giovedì conferma quanto sia importante il risultato di questo voto, la prima grande prova del partito senza il Cavaliere e sotto la guida di Tajani che, anche per la sua trentennale esperienza ai vertici delle istituzioni Ue, ha molto esaltato il taglio europeista di Fi e l'appartenenza al Ppe. Il partito punta al 10% e tutti i sondaggi lo danno vicino all'obiettivo, sostanzialmente appaiato alla Lega che potrebbe sorpassare, modificando gli obiettivi interni al centrodestra. Gli azzurri contano di ottenere 7-9 eurodeputati. Tajani, capolista in tutte le circoscrizioni tranne le isole dove guida Caterina Chinnici, deciderà chi far subentrare dei secondi eletti.

Al nord gli ultimi sondaggi darebbero in pole position Letizia Moratti, Massimiliano Salini, il candidato del Svp collegato a Fi, al centro-sud Martusciello, Salvatore De Meo, Renata Polverini, nelle isole Chinnici e i siciliani Marco Falcone e Edy Tamajo. Tajani, che è in attesa in queste ore di una nipotina, fa il massimo sforzo e anche il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, lancia un appello sui social: «Tutti quanti a Napoli»