Tridico insiste: "Attacchi hacker al sito Inps dal 21 marzo ad oggi"

"L’Inps ha continuato a ricevere attacchi hacker dal 21 marzo ad oggi. Il primo aprile gli assalti sono stati molto molto consistenti" . Il presidente Inps, Pasquale Tridico, durante l’audizione in Commissione Lavoro alla Camera chiarisce la posizione dell’istituto dopo i disservizi del sito internet verificatisi nelle scorse settimane. Anche se qualcuno si dimostrava scettico, " per gli attacchi abbiamo fatto denuncia alla procura in data 3 aprile" .

L’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) ha affrontato la crisi del Covid-19 con grande sforzo e generosità. E, nonostante le difficoltà, ha fatto tutto il possibile per dare una risposta concreta al Paese. "Dopo il disservizio del primo aprile i giorni seguenti l’istituto ha risposto con l’impegno di pagare il 15 aprile la maggior parte delle prestazioni legate al Cura Italia. Abbiamo raccolto 5 milioni di domande per 9,5 milioni di beneficiari" . L’Inps nel dettaglio ha ricevuto 4,4 milioni di richieste di bonus autonomi da 600 euro. A queste, si aggiungono 66mila domande di bonus baby-sitting, 208mila congedi, 280mila da aziende per cassa integrazione a 3,9 milioni di lavoratori, 139mila aziende in assegno ordinario per 2,2 milioni di lavoratori. Oltre a questo sono stati distribuiti 2 milioni di pin per accedere alle pagine personali.

Quasi 30mila persone stanno lavorando da casa. All’Inps hanno promosso e abbracciato la politica dello smart working anche per mettere in sicurezza i lavoratori. Questo ha creato un aumento delle connessioni. Questo è il contesto in cui hanno operato nei giorni più caldi. "Le violazioni della privacy, che hanno riguardato dati personali e non sensibili, hanno colpito solo un centinaio di utenti. Lo abbiamo comunicato al garante e ora stiamo verificando quali posizioni siano state violate" .

Solo il primo aprile il sito web dell’Inps, dove dovevano essere presentate le domande per i sussidi, ha raccolto 473mila richieste nonostante la chiusura contro le 600mila del 2 aprile. "È con grande sforzo e generosità - sottolinea Tridico - che l’istituto ha abbracciato questa crisi" . Il presidente sottolinea il grande sforzo e la generosità con cui l’Istituto ha affrontato questa crisi. "Abbiamo messo in piedi in due settimane un servizio che in tempi normali si sarebbe fatto in 5 anni. Dopo il disservizio che si è verificato il primo aprile, e di cui mi scuso, già dal 2 aprile abbiamo risposto alle richieste per pagare entro il 15 aprile il bonus da 600 euro. Abbiamo raccolto 5 milioni di domande e ci impegniamo fin da ora a pagare il resto dei provvedimenti, sostanzialmente la cassa integrazione, entro fine mese" .