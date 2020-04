Loy (Inps) ora "smentisce" Tridico: "Hacker? Come stanno le cose"

Nessun attacco informatico. Nessun fantomatico hacker avrebbe agito per mettere i bastoni tra le ruote a milioni di italiani ricorsi al portale Inps per chiedere i sussidi promessi dal governo. Il coronavirus rallenta, ma la situazione resta allarmante. "L’ipotesi di hackeraggio è da dimostrare, sta indagando la polizia postale" , afferma Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps a 24Mattino su Radio 24. Quindi, notizia che non farà piacere ai complottisti, la colpa del caos sul sito sarebbe da imputare allo stesso istituto di previdenza. E se lo dice un pezzo grosso Inps, c’è da credergli.

"Conoscendo l’attività dell’Istituto direi che c’è un problema in origine. L’istituto è stato nel tempo caricato e sovraccarico di funzioni. Il calcolo di queste settimane è che circa dieci milioni di persone si relazioneranno con il sito. Il che vuol dire in soldoni: una macchina che va a 120 km/h viene spinta a 160 km/h, ma il motore è sempre quello. A questo si aggiunge che nel tempo la progressiva riduzione degli investimenti è rimasta e il personale è molto calato. Se hai una macchina di media cilindrata che deve fare 2mila km al giorno, il motore va in tilt" .

L’Inps avrebbe la responsabilità di non aver allertato sufficientemente il governo delle problematiche a cui si andava incontro. Mettere il petto in fuori e dire faremo tutto senza responsabilizzare chi ti affida questa funzione è stato quindi un errore. "Il problema è in origine: il legislatore non può pensare di risolvere tutte le questioni di assistenza dello stato sociale individuando un unico soggetto che sviluppa relazioni con milioni di persone. Con l’emergenza i nodi sono venuti al pettine e la cosa è esplosa" , rimbrotta Loy.

Il sito dell’Inps è in gestione diretta però con un forte supporto di fornitori esterni, cioè grandi aziende che supportano l’attività informatica dell’istituto. Tra i 400 e i 430 milioni l’anno l’importo del costo generale dell’infrastruttura informatica. Cifra non da poco se si guardano i risultati tutt’altro che positivi. Ma i problemi non sono finiti qui. La novità di questa notte è la seguente: l’Inps ha abilitato l’accesso delle domande sui bonus dedicando l’accesso dalle 8 di stamattina alle 16 di oggi pomeriggio, ai cosiddetti intermediari: patronati, professionisti, associazioni di impresa. Tutti coloro che sono accreditati per rappresentare i cittadini nell’inoltro della domanda.

"Nello scorso anno - periodo pre Covid-19 - l’80% delle domande arrivate all’Inps erano mediate da questi soggetti. Dalle 16 in poi tocca ai cittadini singoli. Avremo un problema sulla cassa integrazione nei prossimi giorni" . Ma c’è ancora un po’ di tempo per lavorarci. Poi Loy torna a parlare dei cosiddetti intermediari.