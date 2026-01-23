Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Magistratura

Troppe persone a processo per nulla. Nel 2025 chiesti 919 risarcimenti

Versati 4,4 milioni. Il caso degli innocenti in cella

Troppe persone a processo per nulla. Nel 2025 chiesti 919 risarcimenti
00:00 00:00

Una montagna di milioni. Sia per risarcire chi in carcere è finito da innocente, sia per risarcire chi in carcere non è finito, ma ha attraversato da innocente le sofferenze e le spese del processo penale. La lettura incrociata della relazione inviata in Parlamento due giorni fa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e delle statistiche ricostruite dal Dubbio certifica una realtà di cui già a occhio si poteva essere quasi convinti: il meccanismo della giustizia penale è un tritasassi che troppo spesso investe le persone sbagliate. E questo chiama in causa uno dei punti critici che anche nel dibattito sul referendum sono stati meno evidenziati: il rapporto tra le Procure e gli uffici del giudice preliminare, quelli dove si decide sia sulle richieste di arresto che su quelle di rinvio a giudizio avanzate dai pubblici ministeri. È un ufficio che nello spirito della riforma del codice di procedura penale doveva svolgere una funzione di filtro delle pretese delle Procure, e che di fatto si ritrova invece a essere spesso allineato alla linea dei pm.

I sostenitori del No sostengono che non esiste un problema di sudditanza dei giudici nei confronti dei pm, e che questo è dimostrato dall'alto numero di assoluzioni. Ma si tratta di cittadini che per vedersi dichiarare innocenti hanno affrontato processi e carcerazioni che si potevano evitare se i giudici preliminari avessero vagliato con maggior rigore gli elementi d'accusa portati dal pubblico ministero. Nella relazione di Nordio si spiega che a chiedere nell'arco del 2025 di essere risarciti sono stati 919 cittadini, di questi 625 hanno visto le loro istanze accolte per intero e 142 in parte. In tutto lo Stato ha speso su questo versante 4,4 milioni di euro, e la cifra sarebbe ben più alta se la legge non mettesse un limite di 10mila euro a testa, quasi sempre ben lontano dalle spese effettivamente sostenute. Questo capitolo di spesa si va ad aggiungere alla cifra ben più alta che lo Stato deve versare agli innocenti che oltre a venire indagati sono stati anche arrestati: quasi 24 milioni di euro, e il dato è ancora incompleto perché è fermo ala fine di ottobre. Nelle risposte fornite da Nordio al Parlamento in testa alla classifica degli errori giudiziari ci sono le procure di Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo e Roma.

Di fronte a questi dati sul rapporto tra magistratura e cittadini, la relazione inviata nei giorni scorsi da Nordio racconta di un sistema

meno severo nel giudicare le colpe dei propri appartenenti: delle 92 segnalazioni a carico di magistrati gestite nel 2025 dall'ispettorato del ministero, solo 19 si sono concluse con la proposta di procedimento disciplinare.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica