Trump, show di guerra tra i cadetti Usa

Donald Trump celebra i cadetti di West Point e quelli che definisce i primi laureati della nuova «età dell'oro» dell'America. Il suo discorso di commiato alla prestigiosa Accademia Militare Usa assomiglia in tutto e per tutto a un comizio elettorale, in cui il presidente riafferma i suoi cavalli di battaglia, dalla travolgente vittoria alle elezioni alla caccia alle streghe giudiziaria, dalla costruzione del Golden Dome alla lotta contro le iniziative su diversità, equità ed inclusione (Dei). «Il compito degli Stati Uniti non è quello di organizzare spettacoli drag o trasformare Paesi stranieri, ma di diffondere la democrazia in tutto il mondo con la forza delle armi. Il compito dell'esercito è dominare, contrastare e annientare qualsiasi minaccia per l'America, ovunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo», afferma il tycoon ripetendo il mantra della «pace attraverso la forza»: «Gran parte di questo compito è essere di nuovo rispettati. E voi, ora, siete più rispettati di qualsiasi esercito al mondo». Trump assicura che «se gli Stati Uniti sono sotto attacco, l'esercito annienterà i nostri avversari con una forza schiacciante e devastante»: «Ecco perché questa nazione ha avviato un colossale rafforzamento delle forze armate, un rafforzamento come non avete mai avuto prima».

Il comandante in capo annuncia un rafforzamento militare da 1.000 miliardi di dollari, che include nuovi aerei stealth, carri armati e lo scudo missilistico all'avanguardia Golden Dome, che sarà operativo «prima della fine del mio mandato» e servirà per «proteggere la nostra patria e anche West Point dagli attacchi». Il tutto «made in America», ovviamente. Tra un elogio ai laureandi - alcuni dei quali vengono chiamati sul palco - e un consiglio personale, il presidente ribadisce che la sua «preferenza sarà la pace e cercare partnership, anche con i paesi con cui abbiamo le differenze più profonde». Poi critica il predecessore Joe Biden e quelle che definisce idee progressiste, spiegando che i politici dem «hanno sottoposto le forze armate a ogni sorta di progetti sociali».

A meno di sei mesi dall'inizio del suo secondo mandato, Trump ha già lasciato il segno nell'esercito: ha firmato un ordine esecutivo che vieta i militari transgender e ha cancellato le politiche Dei, volte a incoraggiare la partecipazione delle minoranze razziali e sessuali, comprese le donne, nelle amministrazioni federali civili e militari. Durante il suo discorso loda i cadetti per aver scelto «l'onore e il sacrificio» invece di conquistarsi, con altre scuole, un biglietto per un posto di lavoro nella Silicon Valley o a Wall Street. «Dovete fare quello che vi piace per avere successo, pensare in grande, avere il coraggio di assumervi dei rischi e fare le cose in modo diverso - dice Trump - Non perdete mai lo slancio e non mollate mai. Io sono stato indagato più di Al Capone, che era un mostro, e ora sono alla Casa Bianca. Battetevi duramente e non fatevi buttare giù». Promette che «vi consegneremo un Paese migliore, lo stiamo già facendo. Ora siamo rispettati in tutto il mondo. Siete i primi cadetti dell'età dell'oro degli Stati Uniti».

Il tycoon parla pure di commercio, dicendo che «siamo stati derubati per anni, anche a livello di Nato. Ma ora non accadrà più». E per quanto riguarda i migranti, ribadisce il successo che sta ottenendo sulla lotta ai clandestini con la stretta alla frontiera.