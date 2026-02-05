Tutte le misure: fermo preventivo, scudo per gli agenti e stretta sui coltelli

Fermo di polizia, stretta sui maranza e sulla vendita di armi bianche ai minori, zone rosse urbane, espulsioni più rapide, scudo penale per agenti, medici e giornalisti in caso di legittima difesa, ulteriore stretta su chi scappa ai posti di blocco. Ecco in sintesi le misure del pacchetto Sicurezza che oggi confluiranno in un decreto legge per le misure considerate urgenti e immediatamente operative in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana e in due disegni di legge parlamentari, di cui uno destinato alle misure sull'immigrazione.

FERMO PREVENTIVO

Arriva il Daspo di 12 ore (non 24-48 ore come chiedeva la Lega) per i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, con precedenti per reati connessi alle manifestazioni. In occasione di eventi particolarmente sensibili come scioperi, manifestazioni e cortei, per gli accertamenti di polizia sarà possibile trattenere in custodia temporanea - senza la convalida del magistrato di turno, che sarà comunque avvertito, che dovrà verificare se sussistono le condizioni di legge e che potrà ordinare il rilascio del fermato - i soggetti "sospettati di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche" purché alla base ci siano elementi concreti e circostanze precise come il possesso di armi o precedenti specifici. "Vogliamo impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire", ha spiegato in aula il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

SCUDO PENALE

Stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati (come atto dovuto, dunque) per gli agenti intervenuti con la forza e con le armi di fronte a una causa di giustificazione, come legittima difesa o adempimento di un dovere. Sarà legittimo l'uso delle armi per cause di servizio. Ci sarà un registro alternativo a quello degli indagati, almeno per il tempo degli accertamenti preliminari che potrebbero durare fino a 30 giorni, dopo il quale scatterà l'archiviazione. Per evitare il rischio di incostituzionalità, queste garanzie legali potrebbero essere allargati a cittadini comuni e altre categorie di persone come medici e giornalisti come forma di ampliamento della legittima difesa nell'esercizio delle loro funzioni.

NIENTE CAUZIONE PREVENTIVA

Salta la misura della cauzione per le manifestazioni, fortemente voluta dalla Lega ma osteggiata da Fratelli d'Italia e Forza Italia per i rilievi di natura costituzionale sollevati dal Quirinale. La misura non sarà nel decreto per l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza ma potrebbe essere riproposta con le opportune correzioni nel corso dell'iter parlamentare

ZONE ROSSE D'URGENZA

Viene potenziato il Daspo urbano. Nei quartieri considerati a rischio perché interessati da ripetuti episodi di illegalità, come quelli attorno alle stazioni, verrà data ai prefetti la possibilità di istituire aree a divieto d'accesso.

LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Nel disegno di legge ad hoc sull'immigrazione potrebbero essere inserite norme per accelerare le espulsioni di immigrati pizzicati a commettere reati ma anche una sorta di "blocco navale" che - in caso di minacce terroristiche o di straordinarie ondate migratorie - potrebbe interdire (da 30 giorni a 6 mesi) l'ingresso e l'attraversamento dellee acque territoriali

STRETTA SU ARMI E ALTRI REATI

Sarà vietato vendere (anche online) ai minori di 18 anni coltelli sopra i 5 cm e in generali armi atte a offendere, con sanzioni amministrative fino a 12mila euro e revoca della licenza per chi sgarra.

Verrà introdotto un reato specifico per chi non si ferma all'alt delle forze di polizia e fugge in modo pericoloso. Aumentano minimi e massimi edittali per reati contro il patrimonio e furti in abitazione. I genitori di minori coinvolti in atti di delinquenza potrebbero essere soggetti a sanzioni anche pesanti.