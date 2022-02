"Non basta", "Uomini da poco...": scontro di fuoco Pd-Lega

"La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio è l'immediato stop alle violenze. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati" . Sono queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini sulla guerra in Ucraina che hanno innescato la reazione di vari esponenti del Pd.

Debora Serracchiani e alcuni membri della segreteria del partito si sono affrettati a montare su una polemica strumentale e fuori luogo, ricordando la stima che il leader della Lega ha espresso a più riprese verso il capo del Cremlino. Il capogruppo del Pd alla Camera ha invitato Salvini a uscire "dall'ambiguità" e ad usare "senza incertezze parole chiare contro l'invasione russa ". Mauro Berruto, responsabile Sport dellla segreteria Pd, ha postato su Twitter una foro che ritrae Salvini con una maglietta con l'effige del volto di Vladimir Putin chiedendo, appunto, al leader della Lega di condannare "esplicitamente la Russia e l'azione sconsiderata di colui che portavi sulla maglietta". Cinguettii dello stesso tenore sono arrivati da Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione nella segreteria del Pd, e da Nicola Oddati, responsabile delle Agorà democratiche. Anche il deputato Emanuele Fiano ha chiesto una condanna "senza tentennamenti" da parte di Salvini.