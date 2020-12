In Ue tira aria di patrimoniale: il M5s tenta il blitz ma fa flop

L'abbaimo scampata per poco qui in Italia, ma il rischio patrimoniale è sempre dietro l'angolo. E non solo perché la sinistra è sempre pronta a tentare nuovi blitz per attaccarsi ai risparmi degli italiani. Adesso spinte in questa direzioni arrivano anche da Bruxelles dove ieri sera è stato votato un emendamento che, oltre a caldeggiare "l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie" , rimarcava "l'importanza di introdurre un'imposta sul patrimonio netto" . L'assalto, tentato al parlamento europeo, non è ovviamente passato ma desta comunque non poche preoccupazioni perché ha trovato il voto favorevole di numerosi eurodeputati grillini.

"Questa è la solita, insana passione della sinistra per le tasse..." , tuonano Carlo Fidanza e Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia. La polemica è scoppiata l'indomani del voto. Il dito è puntato contro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle che, nonostante il voto contrario da parte di tutto il loro gruppo, hanno votano a favore dell'emendamento 5, presentato dal greco Dimitrios Papadimoulis di Syriza e del francese Younous Omarjee a nome del gruppo di estrema sinistra Gue/Ngl, nella risoluzione sul "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027". Da una parte la proposta di risoluzione "sottolinea le lacune relative all'introduzione vincolante e tempestiva di nuove risorse proprie, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie" , dall'altra rimarca "l'importanza di introdurre un'imposta sul patrimonio netto che contribuisca al finanziamento degli sforzi di ripresa, affronti le disuguaglianze patrimoniali e funga da espressione concreta di solidarietà nella lotta contro la pandemia di Covid-19" .

"Ecco chi lavora in Europa contro gli interessi degli italiani - hanno denunciato in mattinata gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi - sono senza vergogna" . Con la stessa scusa nei giorni scorsi il piddì Matteo Orfini e Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali avevano tentato di allungare le mani sui risparmi degli italiani piazzando un'una tantum che andasse a razziare i patrimoni sopra i 500mila euro. Per ben due volte, prima alla Camera e poi al Senato, avevano provato a rifilarci un emedamento esplosivo. Per ben due volte era stato puntualmente respinto. "Adesso non si può applicare" , ha ammesso persino Romano Prodi nei giorni scorsi. "C'è questa opinione pubblica..." . Ma il rischio è nell'aria. In Europa sembra, infatti, predominare l'orientamento di introdurre nuove tasse anziché ridurle. Nelle ultime ore, come riportato da InsideOver, la lista dei balzelli targati Ue si è pericolosamente allungato. Tra questi, fortunatamente, non va ad aggiungersi l'imposta sul patrimonio netto proposta dall'estrema sinistra. Il voto a favore, "in piena pandemia, con famiglie, lavoratori e aziende in grande difficoltà" , dimostra per la Lega la volontà dei Cinque Stelle di voler "mettere ulteriormente le mani nelle tasche dei cittadini" .