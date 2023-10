Un'altra emorragia: Fedez torna sotto i ferri

Niente ritorno a casa, al momento, per Fedez. Si allunga la permanenza del rapper all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è ricoverato da giovedì a causa di due ulcere che gli hanno provocato un sanguinamento interno. Proprio quando il rapper si preparava a tornare nella sua abitazione di Citylife per trascorrere la convalescenza in compagnia dei figli, Leone e Vittoria, e della moglie, Chiara Ferragni, domenica ha avuto una nuova emorragia che ha fatto preoccupare i medici costringendoli ad un nuovo intervento. Questa volta non si fanno previsioni sulle sue dimissioni. Il cantante è molto debole e ci vorrà un po' per ristabilirsi.

Tacciono i social, dove Fedez è solito tenere informati i fan sulle sue condizioni di salute. Anche la notizia del delicato intervento chirurgico per un tumore neuroendocrino del pancreas, a cui è stato sottoposto un anno e mezzo fa al San Raffaele, era stato lui stesso a darla sui suoi canali, senza nascondere nulla, dalla diagnosi al rientro a casa, condividendo con il pubblico ogni dettaglio. L'ottimismo dei dottori, che avevano lasciato intendere la possibilità di imminenti dimissioni, si è smorzato domenica quando Fedez ha accusato un nuovo sanguinamento, rilevato grazie al costante monitoraggio a cui era stato sottoposto dal team del professor Marco Zappa, uno dei maggiori esperti di chirurgia laparoscopica. Un repentino abbassamento dell'emocromo ha convinto i medici ad effettuare una gastroscopia, che ha rilevato l'emorragia, bloccata con un'immediata endoscopia senza la necessità di alcuna trasfusione, come si era temuto in un primo momento.

Sulle condizioni di salute del cantante c'è un insolito riserbo. Ieri ha ricevuto la visita dei genitori e della moglie Chiara. Giovedì, quando Fedez si è sentito male mentre era all'aeroporto di Malpensa in procinto di partire per Los Angeles con il suo staff, influencer era a Parigi per la settimana della moda e si è precipitata a Milano per stargli accanto. Da quel momento anche lei non ha più postato nulla sui profili social dove la coppia è attivissima e dove i fan continuano ad essere in apprensione per l'artista.

La notizia del ricovero, giovedì, aveva inevitabilmente fatto pensare al tumore al pancreas che il rapper ha affrontato nel 2022. Ma Massimo Falconi, responsabile del reparto del San Raffaele dove l'artista era stato ricoverato la scorsa primavera, ha spiegato che l'accaduto non dovrebbe essere in alcun modo collegato alla sua malattia di base. Tutt'al più potrebbe esserci una maggiore fragilità legata all'intervento o all'assunzione di qualche farmaco. La scorsa settimana, dopo la paura iniziale, Fedez aveva voluto ringraziare i fan per il sostegno ricevuto e rassicurarli sulle sue condizioni: «Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita». Il tempismo con cui è stato soccorso, infatti, è stato determinante per evitargli ulteriori rischi. La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico che ha fermato il sanguinamento. Quando il peggio sembrava passato e il cantante sperava di tornare a casa dai figli, la ricaduta. Che ha reso necessario un altro intervento e, adesso, nuovi accertamenti.