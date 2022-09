Usa, giovane ereditiera trovata morta. Rapita mentre correva, c'è un arresto

È vicino a una soluzione il giallo che da giorni ha sconvolto la città di Memphis, in Tennessee, in seguito alla scomparsa della 34enne Eliza Fletcher, rapita la settimana scorsa mentre faceva jogging. Una soluzione drammatica, ennesimo episodio in un'America che si scopre sempre più violenta e criminale. Dopo tre giorni di disperate ricerche e appelli della famiglia, che aveva offerto 50mila dollari a chiunque fornisse informazioni utili alle indagini, la polizia ieri mattina ha trovato un cadavere a circa 10 chilometri dal luogo in cui la giovane, nipote del miliardario Joseph Orgill III, insegnante e madre di due figli, era stata portata via a forza su un suv, confermando poco dopo che il corpo era proprio il suo.

Fletcher, appassionata di corsa, venerdì era uscita a correre all'alba come faceva d'abitudine prima di iniziare la sua giornata alla St. Mary's Episcopal School, dove era amatissima dai suoi bambini. È stata vista l'ultima volta intorno alle quattro di mattina in un quartiere vicino all'Università di Memphis: dopo che il marito ne ha denunciato la scomparsa e qualcuno ha trovato il suo telefono danneggiato per strada, la polizia ha scovato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vede un fuoristrada GMC Terrain nero che si accosta a lei, un uomo scende, la insegue e poi la costringe a salire, prima di svanire nel nulla.

Nel fine settimana le forze dell'ordine hanno arrestato il 38enne pregiudicato Cleotha Abston, dopo aver rintracciato l'auto in un parcheggio nei pressi della sua residenza nella zona sud-est di Memphis. Inoltre la polizia ha scoperto che il Dna trovato su un paio di sandali rinvenuti vicino al telefono della vittima è il suo, e i tabulati telefonici hanno confermato che si trovava vicino al luogo del rapimento nell'orario in cui la 34enne è scomparsa. Abston è uscito di prigione nel novembre 2020 dopo aver scontato oltre 20 anni di carcere per il sequestro di un avvocato locale, ma tra i suoi precedenti giovanili ci sono anche accuse per aggressione armata e stupro. Le sue vicine lo descrivono come un «pervertito» che offriva soldi alle donne per fare sesso, con un viscido stalking. Ora, come ha riferito la Cnn citando i registri della Shelby County Court, è accusato di omicidio di primo grado, rapimento e manomissione di prove.

Non è ancora chiaro il movente del sequestro, che tuttavia sembra essere più di tipo sessuale che di estorsione. Questo nonostante il defunto nonno della donna fosse Joseph Orgill III, imprenditore miliardario che ha guidato al successo la Orgill inc, uno dei più grandi distributori di hardware al mondo. Un impero che fattura 3,3 miliardi di dollari, ha 5.500 dipendenti ed è al 143esimo posto della classifica di Forbes delle più grandi aziende private degli Stati Uniti.

Il procuratore distrettuale della contea di Shelby, Steve Mulroy, ha affermato che «non c'è motivo di pensare che l'attacco a Fletcher sia stato qualcosa di diverso da un attacco isolato da parte di uno sconosciuto». «Qualsiasi tipo di violenza è inaccettabile - ha continuato - ma i reati violenti ripetuti meritano in particolare una risposta forte, ed è quello che otterrete da questo ufficio». Il capo della polizia di Memphis Cerelyn Davis, da parte sua, ha detto che è un momento triste per la città, ma si è detta contenta di aver tolto questo «pericoloso predatore» dalle strade.