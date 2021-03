Usa, stop all'uso di mascherine tra gli immuni. Ma l'Iss frena: "È fortemente raccomandata"

E mentre in Italia gli appelli a utilizzare (bene) le mascherine non sembrano mai abbastanza, negli Stati Uniti arrivano le prime concessioni. Le persone vaccinate potranno incontrarsi tra loro al chiuso «a volto scoperto» senza nemmeno rispettare il distanziamento sociale. Lo prevedono le nuove linee guida dei Cdc, la massima autorità sanitaria federale. Continua invece a valere l'obbligo di indossare la mascherina in pubblico.

Le nuove regole, ha spiegato la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky, valgono gli americani che hanno ricevuto la dose finale del vaccino da almeno due settimane. «Si tratta di un primo importante passo per cominciare a uscire da questa pandemia» ha spiegato.

Eppure non si può dire che gli Stati Uniti se la passino bene in quanto a contagi e a varianti. Il 3 marzo i Centers for disease control and prevention hanno lanciato l'allarme per la possibile quarta ondata negli Usa, con la possibilità di 47mila nuovi decessi entro fine marzo, superando i 560mila morti. Tutto questo mentre alcuni Stati, come il Texas, stanno rimuovendo ogni restrizione anti-Covid. Il rischio di una quarta ondata, ha spiegato Rochelle Walensky, è aumentato dalla circolazione di varianti altamente contagiose. «Rischiamo di perdere completamente il terreno guadagnato con fatica» ha ammesso.

Le nuove regole Usa prevedono che i livelli di precauzione da mantenere nei confronti delle persone con cui si viene in contatto in ambienti chiusi tengano conto «delle caratteristiche delle persone non vaccinate». Cioè, bisogna capire se sono a basso o alto rischio di complicazioni in caso di contagio.

Nel nostro Paese invece, dopo un anno di mascherine, l'Istituto superiore di sanità rinnova per l'ennesima volta l'appello a coprirsi bocca e naso, che al momento è una delle poche «armi» quotidiane certe che abbiamo per difenderci dall'infezione. Vanno indossate sempre nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto quando non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. «È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi» si legge sul sito del ministero della Salute. Sono invece esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina: le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Su quali mascherine è meglio indossare gli studi continuano a rincorrersi, arrivando a conclusioni a volte contrastanti.

«Al momento non sono emerse evidenze scientifiche - specifica l'Istituto superiore di sanità nelle Faq pubblicate sul sito - sulla necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani».