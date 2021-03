Vaccini ai furbetti e fiale tra i rifiuti

Fiale di vaccino buttate (anche 30 a sera) e amici degli amici vaccinati con appuntamenti carbonari al calar delle tenebre. Basta indossare una pettorina gialla, fingersi un volontario e infilarsi dentro l'hub. Succede nella rossa Firenze, e sicuramente succederà altrove. Ma quello che l'altra sera hanno documentato le Iene (stasera in onda su Italia 1) fa rabbia comunque. L'ha scoperto un consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che complice la sua carica istituzionale è riuscito a infilarsi nel Mandela Forum di Firenze. «Alcuni volontari della misericordia, della Protezione civile, mi hanno contattato per raccontarmi che al ogni giorno siccome all'orario di chiusura intorno alle 18 avanzano diversi vaccini, già preparati nelle siringhe che non possono essere ricongelati, succede che gli operatori che stanno all'interno a somministrarli chiamano gli amici, i parenti, altri soccorritori, altri volontari di altre associazioni e vengono portati dopo l'orario di chiusura del Mandela all'interno e ricevono il vaccino», dice l'esponente Fdi alle telecamere delle Iene. Il dramma è un altro, che quando sono finiti gli amici degli amici, i vaccini che avanzano vengono buttati via. Ironia della sorte proprio ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella su Facebook si beava dell'esatto contrario: «Proseguono le vaccinazioni al Mandela Forum, il sistema funziona e nessuna fiala viene sprecata». All'inviato delle Iene Filippo Roma uno dei «furbetti» ammette: «Ho approfittato di una corsia preferenziale, pur avendone tutti i diritti in quanto soccorritore. Sono stato chiamato intorno alle 18-18:30 dal Mandela Forum, un amico mi ha detto guarda sono avanzate delle dosi del vaccino se ce la fai ad arrivare qui in venti minuti, te la facciamo. Ho visto che c'erano una ventina di fiale. Quelli non somministrati li buttavano, ci hanno detto, perché erano praticamente aperti dalla mattina e dice che hanno una validità intorno alle 12 ore e di conseguenza purtroppo venivano smaltiti nei rifiuti speciali».

Insomma, un bel pasticcio. Anche perché secondo quello che riferiscono alle Iene gli «scrocconi» del vaccino, lo spreco di preziose fiale è una scena che si ripete tutte le sere. Venti, trenta fiale alla volta gettate nell'immondizia. A confermare l'orribile spreco sono gli stessi volontari, ripresi a loro insaputa da una telecamera indossata dal consigliere regionale Fdi, a cui un'infermiera ha proposto un vaccino di straforo: «Se vuole glielo fo, piange il cuore anche a me sentir dire che vengono buttati via i vaccini».