Il valore si calcola in tanti Jacobs

«Rischia di arrecare danni forse più ingenti degli stessi benefici», scriveva l'Unità nel 1959 per dire no all'Autostrada. Dietro il mantra della sinistra pauperista e grillina c'è una mancanza di visione che a questo Paese ha già portato danni enormi, dalla tecnologia della tv a colori giudicata «un lusso» (copyright Cgil) al nucleare fino al Ponte sullo Stretto, perché «ci si dimentica che mancano le strade normali in città e nel resto del Paese». Era vero nel 1959 ed è dannatamente vero ancora oggi che ci si morde le mani per la sciagurata scelta a Cinque stelle di rinunciare a Roma 2024 a Cinque cerchi. Perché se fai il Ponte sei costretto a modernizzare le strade, se non lo fai hai un'autostrada di alibi per non ammodernare il Paese. E si vede.

Certo, è facile far saltare i conti. Secondo Bent Flyvbjerg e Alexander Budzier della Oxford University, lo sforamento medio del budget in tutte le edizioni delle Olimpiadi dal 1960 al 2020 è del 172 percento. Già, Roma 1960. Fu l'ultima Olimpiade a misura d'uomo in un'Italia felice per il «miracolo economico» e della Dolce vita, ma l'idea di realizzarla arrivò molti anni prima, in un circolo virtuoso in cui causa ed effetto si scambiano di posto.

A Parigi il Villaggio Olimpico 2024 sarà alimentato dalla geotermia. I 7 miliardi di euro saranno spesi in eccellenza ambientale, inclusione sociale e accessibilità universale. Il che significa - dice l'ambasciatrice italiana in Francia Teresa Castaldo - che grazie a una ambiziosa riqualificazione urbana il Villaggio diventerà un quartiere con il 40% degli alloggi destinati alle classi meno abbienti.

Anche a Vancouver e a Londra i Giochi hanno così generato profitto senza lasciare sprechi. Anzi, in Gran Bretagna quell'investimento con target 2012 è stato così produttivo che nei giorni scorsi al governo inglese sono bastati 50 milioni di sterline (a partire dal 2022) per garantire un investimento così imponente che entro i Mondiali del 2030 nessun ragazzo sotto i 15 anni abiterà a più di 15 minuti da un campo sportivo di alta qualità. E se anche si spendono più soldi del previsto ma si modernizza un Paese, chi sa dire quanto varrebbero dieci, cento, mille Marcell Jacobs?