L'ipocrisia di Letta sul ddl Zan

Dietrofront di Enrico Letta sul ddl Zan. È bastato l'intervento del Vaticano per far ammorbidire le posizioni intransigenti del segretario del Pd sulla legge contro la transomofobia.

"Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato" , avrebbe scritto monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Si tratterebbe "nota verbale", ovvero una comunicazione formale redatta in terza persona e non firmata consegnata al primo consigliere vaticano e che, ora, si troverebbe già sul tavolo del gabinetto del ministero degli Esteri. A breve, dovrebbe essere portata all'attenzione del premier Mario Draghi e del Parlamento italiano. "Alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato", sarebbe un passaggio del documento in questione. Si tratta di commi che non solo assicurano alla Chiesa "libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale", ma garantiscono anche "ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".