La vendetta di Conte: cancella i decreti Salvini

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto su sicurezza e immigrazione, che di fatto riscrive i decreti Salvini. Dopo quasi un'ora di mediazione tra Pd, Leu da una parte e Movimento 5 Stelle dall'altra, è arrivata la fumata bianca sul testo proposto dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

La soddisfazione del governo

" Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un'Italia più umana e sicura. Un'Europa più protagonista ": ha esultato il segretario Pd, Nicola Zingaretti su twitter.

Il ministro Teresa Bellanova, capodelevazione IV, ha espresso tutta la soddisfazione nell'aver messo fine " all'inciviltà dei decreti sicurezza di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale ". " Chiudiamo una pagina buia che aveva rigettato nell'ombra e nell'invisibilità migliaia di uomini e donne trasformati da una norma sbagliata e malvagia in clandestini e privati ", ha aggiunto ancora Bellanova.