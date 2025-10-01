Venezi rinuncia al Festival delle Idee. Lo sfogo: "Io bersaglio di critiche ingiuste"

Beatrice Venezi, neo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, non sarà al Festival delle Idee di Mestre. Una scelta presa per "non alimentare polemiche". Con una lettera inviata alla direttrice della kermesse Marilisa Capuano, la Venezi scrive di non volere "che il prato fiorito dell'arte diventi arena di polemiche". Il riferimento è alle critiche ricevute, specie da sinistra, dopo l'incarico.

"Avevo accettato con gioia l'idea di partecipare al Festival delle Idee per parlare di musica - scrive Venezi - e soprattutto di quanto essa debba diventare uno dei pilastri per la costruzione della civiltà del Bello, del Giusto e del Vero", ha scritto il direttore, che non dribbla l'argomento della bufera sollevata a sinistra dalla sua nomina: "In questi giorni si sono intersecate vicende contraddittorie. Innanzitutto la gratificazione immensa di essere nominata direttore musicale di una delle Fondazioni Liriche più importanti d'Italia. Che soddisfazione e quanta responsabilità. A margine di tale notizia, ho letto anche alcune polemiche che non posso e non voglio commentare, pure se ritengo ingiustificate alcune critiche che definirei ad altri contesti destinate", continua nella missiva. "Noi di Lucca - aggiunge - quando si tratta di battagliare siamo sempre in testa, lo sanno tutti, ma in questo caso si tratta di avere grande rispetto per le Istituzioni e per le persone coinvolte. Credo che sarebbe sbagliato in un momento così delicato se una parola male interpretata o un qualsiasi altro evento non previsto, potesse suonare a mo' di provocazione o come stimolo per nuove polemiche o come parola dal sen fuggita". La lettera si chiude rimarcando il dispiacere per la scelta di non partecipare al Festival delle Idee, dove era attesa a un incontro previsto per questa sera.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito la Venezi "un'eccellente artista e direttore d'orchestra": "Non farà rimpiangere i suoi predecessori - ha

detto - Le classi dirigenti anche in ambito culturale ci sono e si devono mettere alla prova e lei è all'altezza della sfida. La Fenice è un luogo eccezionale e se qualcosa, diciamo, non è stato compreso, si comprenderà".