La verità di Gabrielli: "Ecco cosa è successo con le liste pro-Putin in Italia"

" L'attività è di ricognizione. Nulla che possa essere identificato con la schedatura e il dossieraggio. Non esiste nessun Grande Fratello o Spectre, non si investiga sulle opinioni ". Ha esordito così Franco Gabrielli, intervenuto in conferenza stampa da remoto a causa della positività al Coronavirus, per fare chiarezza sulla cosiddetta "lista filo-Putin" che ha fatto molto discutere di recente.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza ha detto a chiare lettere che l'attività in questione non ha " nulla a che vedere con l'attività di intelligence ". Anche perché ha voluto sottolineare che si tratta di un'attività iniziata non in occasione della guerra in corso tra Ucraina e Russia, ma " addirittura prima del periodo pandemico ". Comunque ha tenuto a porre l'accento sul fatto che le opinioni " devono essere sempre rispettate ", mentre le fake news sono " cosa diversa ".

"No attività su politici e giornalisti"

Gabrielli ha affermato in maniera categorica che tra le persone monitorate dall'intelligence " non ci sono giornalisti né politici ". Proprio per tale ragione si è detto abbastanza infastidito " che sul giornale si insinuasse il sospetto che un parlamentare, Vito Petrocelli, fosse oggetto di monitoraggio ".

L'ira di Gabrielli

Gabrielli sostiene che dietro la diffusione del bollettino sulla disinformazione " c'è una mano solerte ", giudicato un fatto " gravissimo ". Dunque ha garantito che, anche per rispetto nei confronti del Paese, " nulla resterà impunito ". Ha riferito inoltre che il report di cui si sta parlando " è lo stesso mandato al Copasir ", editato il 3 giugno e ricevuto dalla commissione il 6.

" Il documento è arrivato nella mani dei giornalisti non perché sceso dal cielo. Dovremo dare adeguate risposte ", ha aggiunto. Si è espresso senza mezzi termini nei confronti di alcune insinuazioni che sono state avanzate, viste come " lesive della storia di chi cerca di servire il Paese ".

Il documento

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ritiene come " il minimo sindacale " la riservatezza del documento, senza dimenticare che " risponde all'esigenza delle persone che sono coinvolte ". Ha evidenziato che non è tanto un tema che attiene alla sicurezza nazionale, ma " a salvaguardare le persone che sono citate nei documenti ".